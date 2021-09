La complicada situació del servei de Rodalia de la Comunitat Valenciana es veurà agreujada els pròxims dies per la vaga de maquinistes de huit dies convocada pel sindicat Semaf per als dies 30 de setembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre. Les primeres cancel·lacions de trens ja s’han produït en el nucli de Rodalia de València aquest matí, ja que, segons confirmen fonts de Renfe, “s’estan produint algunes alteracions perquè els maquinistes no s’estan presentant a treballar”.

La vaga de maquinistes de Renfe ha alterat, aquest matí, els serveis mínims en el nucli de Rodalia de València: dels 76 serveis programats fins a les 12 hores, n’han circulat únicament 33.

El servei de Rodalia està informant en les seues xarxes socials de la situació de cada tren i dels combois que circulen a cada moment. Renfe també ha informat que “a causa de la modificació a última hora dels serveis mínims de la vaga convocada per Semaf i SF, els horaris publicats poden patir variacions”, raó per la qual s’està proporcionant informació puntual als usuaris per megafonia, teleindicadors i xarxes socials. Fins ara han circulat, entre altres, els trens de les 6.05 h Utiel-València Nord, 6.40 hores Gandia-València, el de les 6.43 h Castelló de la Plana-València Nord, el de les 6.33 h l’Alcúdia de Crespins-València Nord, 6.50 h Xàtiva-València Nord, el de les 7.18 hores València-Castelló de la Plana i el de les 7.45 hores Moixent-València Nord, segons informa el servei de Rodalia València en les xarxes socials.

AVE i Euromed, afectats

A més, en l’última actualització facilitada per Renfe i que abasta els serveis fins a les 12.00 hores d’aquest dijous, les cancel·lacions també han afectat diverses línies d’AVE i Euromed. En aquesta ocasió, els panells informatius sí que assenyalaven clarament quins combois no anaven a eixir cap a Madrid o Barcelona, cosa que no succeeix a l’estació del Nord.

En l’edifici del carrer Xàtiva s’està congregant molta gent, algunes persones afirmaven a Levante-EMV que feia dues hores i mitja que esperaven a aconseguir trobar un seient en un tren de Rodalia que els porte a la seua destinació. Un fet que porta a la desesperació dels passatgers és que, malgrat l’anunci que els trens eixiran, una vegada es troben dins dels vagons, arriba l’anunci que s’ha cancel·lat el servei. L’avís que el tren no eixirà, a priori, no es fa, la qual cosa provoca la indignació dels presents en l’estació.

Serveis mínims

Segons la resolució del Ministeri, els serveis mínims essencials s’estableixen, en trens de Rodalia, en funció dels diferents nuclis, línies i franges horàries. El percentatge d’aquests serveis mínims varia entre uns màxims del 75 % en hora punta i del 50 % del servei habitual la resta del dia.

En trens de mitja distància s’estableix una mitjana del 65 % dels serveis habituals; i en els d’alta velocitat i llarga distància, el 72 %. En els trens de mercaderies s’estableix un percentatge del 24 % del servei habitual.