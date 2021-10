CaixaBank té previst tancar unes 150 oficines a la Comunitat Valenciana la primera quinzena del pròxim mes de desembre, segons va avançar ahir el digital Valencia Plaza i van confirmar amb posterioritat a aquest diari fonts financeres coneixedores del procés, fruit de l’absorció de Bankia per CaixaBank. En aquelles dates de l’últim mes de l’any està previst que concloga el procés d’integració de les dues entitats i, en conseqüència, CaixaBank, que ahir no va voler confirmar ni desmentir res sobre aquest tema, procedirà a la clausura de sucursals. La Comunitat Valenciana, on el banc té la seu social, és una de les més afectades pel pla de tancament de 1.534 oficines quantificades per l’entitat quan va anunciar a l’abril un ERO pel qual, finalment, eixiran quasi 6.500 treballadors. Els 150 locals que desapareixeran a l’autonomia equivalen al 22 % dels 664 que l’entitat té en la zona, on hi ha quantioses duplicitats. L’esmentat rotatiu digital assenyalava entre els establiments que tancaran els que hi ha a l’avinguda de França, Jaume Roig, Gran Via Marqués del Túria i Sorní de la ciutat de València.

El Sabadell redueix afectats

D’altra banda, Banc Sabadell ha rebaixat en 206 les eixides previstes en l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) plantejat per la direcció de l’entitat als sindicats, que passarà a tindre de 1.936 a 1.730 afectats, segons van informar fonts sindicals a Europa Press. En concret, 1.450 eixides es produirien en la xarxa d’oficines, de les quals 1.025 serien llocs administratius, 425 gestors, 35 en les direccions territorials i 245 en serveis centrals. A més, el banc ha millorat algunes de les seues propostes, ja que ha inclòs tot el personal comercial en els col·lectius que poden adherir-se a les mesures.