El jutge d’Instrucció número 4 d’Alzira, que investiga l’assassinat de Wafaa Sebbah, la jove de 19 anys asfixiada presumptament per David S. O., àlies el Tuvi, el 17 de novembre de 2019 i llançada al pou d’una casa familiar de l’acusat a Carcaixent, va prendre ahir declaració a quatre persones del cercle d’amics més pròxims a la víctima i al presumpte autor, en un intent per esbrinar si algun d’ells va arribar a encobrir el crim.

Entre els interrogats hi ha la millor amiga de Wafaa i el seu ex-xicot, amic íntim del Tuvi. Tots dos van tornar a oferir versions coincidents entre si sobre el que sabien sobre la desaparició de la jove de la Pobla Llarga, encara que, a preguntes concretes del jutge, van incórrer en contradiccions que ara seran analitzades per la Fiscalia, el jutge i l’acusació particular exercida en nom dels pares de Wafaa, per a sospesar si algun d’ells va saber de l’assassinat abans que la Guàrdia Civil detinguera el Tuvi el mes de juny passat i el va encobrir.

De fet, segons les fonts consultades per aquest diari, una de les testimonis hauria reconegut ahir que la seua parella li havia insinuat en un moment determinat que Wafaa havia sigut “eliminada”, però atés que aquesta presumpta confessió li la va fer estant sota la influència de begudes alcohòliques, no el va creure, així que ni ho va denunciar, ni ho va dir a la família de la jove, justificant així el seu silenci.

Wafaa Sebbah, tal com ha publicat Levante-EMV, va desaparéixer la vesprada d’aquell diumenge 17 de novembre i el seu cos sense vida va ser trobat en el fons d’un pou d’una propietat privada de Carcaixent el passat 17 de juny, un dia després de detindre el seu presumpte assassí a Manuel, on vivia de lloguer des de feia quasi un any.

El passat 19 de juliol, tal com va avançar en exclusiva aquest diari, el magistrat d’Alzira va iniciar una ronda d’interrogatoris en la qual estaven sent citades com a testimonis 25 persones, des d’amigues de Wafaa des de la infància, fins a homes i dones del grup del Tuvi amb els quals la jove assassinada s’havia relacionat de manera constant i intensa en els últims mesos de vida.

Són precisament aquests últims, sota la sospita d’un possible encobriment, els triats pel jutge per a ser escoltats en últim lloc. Ahir haurien d’haver comparegut les dues millors amigues de Wafaa —ja ho eren abans de formar part de la colla del Tuvi— i tres homes, un d’ells el nóvio d’una de les dues xiques. Hi van comparéixer tots, menys una de les dues amigues, que s’ha excusat afirmant que es troba al Marroc. Aquesta és la segona vegada que evita acudir al jutjat quan el jutge ha reclamat la seua presència.

Les fonts consultades han aclarit que encara no és clar si hi haurà més interrogatoris abans que el jutge o alguna de les parts demane noves diligències o imputacions.

Tal com va publicar aquest diari, i malgrat l’estat deteriorat en què va ser recuperat el cos de la jove de 19 anys després de romandre quasi dos anys en l’interior d’un pou de reg de la finca Casa Vidalet de Carcaixent, propietat dels pares del Tuvi quan van succeir els fets, els forenses de l’Institut de Medicinal Legal de València han pogut determinar que va ser assassinada per escanyament i torturada amb colps i el tret de diversos balins amb una pistola d’aire comprimit. El presumpte assassí roman a la presó per ordre judicial des del passat 19 de juny.