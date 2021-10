Segon dia de vaga de maquinistes. De 44 trens programats a aquesta hora del matí, només n’han circulat 19. Això suposa que el 59 % dels serveis han sigut cancel·lats per les parades de huit dies convocades pel sindicat Semaf per als dies 30 de setembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d’octubre. Segons fonts de Renfe, les primeres cancel·lacions s’han produït a primera hora del matí en Rodalia, on només han circulat 8 dels 15 trens previstos fins a les 7.30 del matí.

La via més afectada és la que va de València a Castelló de la Plana, en la qual només estan circulant el 15 % dels trens. No obstant això, des de Renfe asseguren que s’estan habilitant trens de mitjana distància i Euromed amb parada a la capital de província per a intentar pal·liar la falta de serveis. En altres trajectes com el de València-Buñol només està circulant el 55 % dels trens. Igual que en el dia d’ahir, els maquinistes han incomplit els serveis mínims pactats.

El servei de Rodalia de Renfe està informant en les xarxes socials de la situació de cada tren i dels combois que circulen a cada moment. A primera hora del matí, des del compte han informat que “amb motiu de la modificació a última hora dels serveis mínims de la vaga convocada per Semaf i SF per als dies 1, 4 i 5 d’octubre, els informem que els horaris publicats poden patir variacions”. A més, des de Renfe s’ha demanat als usuaris que estiguen atents a la megafonia i als teleindicadors de l’estació.

Aquest dijous, dia en què es van iniciar les parades, més de la meitat dels trens van ser cancel·lats (43 d’un total de 76). La vaga va afectar sobretot Rodalia, però també va provocar cancel·lacions en els serveis d’AVE i Euromed.