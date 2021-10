Només el 60 % de l’oferta de trens de Rodalia programats a la Comunitat ha circulat en la primera parada parcial —de 5 a 9— convocada pels maquinistes de Renfe, que aquest dilluns celebren la tercera jornada de vaga. En aquesta ocasió, es tracta d’una jornada de parades parcials, que només afectaran les hores punta (de 5 a 9, de 14 a 16 i de 18 a 20). Fora d’aquestes hores, els trens estan circulant amb normalitat i sense incidències, expliquen fonts de Renfe.

En la primera parada han circulat 29 dels 49 trens de Rodalia programats per a les províncies de València i Castelló, en compliment dels serveis mínims; en aquests, s’ha habilitat doble capacitat “per a garantir la qualitat dels viatgers”.

A Alacant, dels 18 trens de Rodalia programats, només n’han circulat 12, la qual cosa suposa el 62 % de l’oferta, en compliment dels serveis mínims, segons les fonts, que han indicat que en aquesta província només s’han vist afectades les línies Alacant-Múrcia i Alacant-Sant Vicent del Raspeig.

En el cas de l’alta velocitat i la llarga distància, s’està funcionant amb “normalitat” i complint els serveis mínims establits, segons han indicat des de Renfe.

Sis dies més de vaga

Els maquinistes reprenen, després del cap de setmana, la protesta convocada per les retallades de personal en Renfe (tant en maquinistes com en mecànics) i la recuperació dels trens suprimits. Des de SEMAF (sindicat convocant), asseguren que les retallades de plantilla són les responsables de la cancel·lació de trens, bé per falta de maquinistes per a conduir-los o per falta de mecànics que arreglen les avaries dels trens parats. Es tracta del tercer dia de vaga, que es prolongarà els dies 4, 5, 7, 8, 11 i 12.

En un comunicat, el sindicat assegura que aquest cap de setmana van ser suprimits 123 serveis, 80 per falta de maquinistes i la resta per falta de mecànics per a reparar les avaries. El nucli més afectat va ser el de Rodalia a València, amb 35 trens suprimits dissabte i 16 diumenge.

Teo Moreno, portaveu del sindicat, va explicar que “la mitjana de trens ha baixat des de 2019, quan hi havia uns 289 trens de Rodalia València al dia, a 233 l’any 2021. La plantilla també ha baixat de 194 a 171 treballadors”. Segons Moreno, a la Comunitat, hi ha “21 maquinistes de falta estructural” i en els pròxims mesos, entre desembre i el primer semestre de 2022, se’n jubilaran 20 més. Per a suplir-los, prossegueix Moreno, n’hi ha 11 que actualment estan en formació (tarden 3-4 mesos) i se n’han adjudicat 13 més per a València, que començaran la seua formació en breu. Des de Renfe defensen que s’han cobert i que es cobreixen totes les baixes.

Divendres passat, Renfe va començar a obrir expedients a maquinistes de la Comunitat Valenciana i Catalunya que estaven incomplint els serveis mínims fixats per a la vaga, per incórrer en una falta considerada molt greu, segons fonts de l’operadora ferroviària.