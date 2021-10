L’Hospital 14 de Junio de la ciutat cubana de Jobabo, a la província de Las Tunas, ha rebut aquesta setmana un total de 80 medicaments i productes sanitaris enviats des de València, una iniciativa que forma part de la campanya que va posar en marxa aquest estiu la parròquia Sant Miquel de Soternes de Mislata.

Gràcies a aquesta campanya solidària, “hem enviat medicaments a Cuba en maletes de viatgers que parteixen amb avió a l’illa des de València, amb la col·laboració de Cáritas a Jobabo i de feligresos de Sant Miquel de Soternes i cubans residents a València”, ha explicat Olbier Hernández, sacerdot nascut precisament a Jobabo i delegat diocesà de Migracions de l’Arquebisbat de València.

Encara que l’enviament “va tardar alguns dies a poder ser entregat a l’hospital, finalment hi va arribar dijous passat amb medicines i equipament de protecció per als sanitaris; també es va enviar una maleta amb medicaments per a persones amb malalties específiques, que van ser entregats a les famílies beneficiàries”, ha assenyalat.

Entre altres medicaments i productes, l’hospital ha rebut bates i vestuari de protecció, mascaretes, cotó, apòsits, guants, benes, agulles i xeringues, màscares i tubs per a oxigen, instruments per a biòpsia, kits de laboratori, antibiòtics, analgèsics i antipirètics, entre altres.

L’Hospital 14 de Junio ha confirmat la recepció del material, que va ser classificat i distribuït en els diferents serveis hospitalaris, i ha agraït “tot l’esforç de les persones implicades a València, i a Espanya en general, que han dedicat temps i diners a aquesta iniciativa” i han lamentat que “aquesta classe d’ajuda tan necessària a vegades no arriba amb la urgència que es necessita però aquests medicaments ja són a l’hospital”.