La Comissió Europea (CE) ha concedit 690 milions d’euros addicionals a la Comunitat Valenciana en el marc de l’instrument REACT-EU per a la política de cohesió, segons ha informat aquest dilluns l’executiu comunitari.

Brussel·les ha precisat en un comunicat que els diners proporcionaran capital circulant a les petites i mitjanes empreses “més afectades” i també serviran per a reforçar la sanitat, els serveis socials i les inversions en infraestructures bàsiques per a ciutadans, incloses les dels sectors de la salut i l’educació.

Com a part del programa de recuperació després de la pandèmia NextGenerationEU, l’instrument REACT-EU proporciona un complement de 50.600 milions d’euros addicionals als programes de la política de cohesió ja existents en 2021 i 2022.

A més dels fons per a la Comunitat Valenciana, la CE ha anunciat hui 1.200 milions d’euros addicionals per a Itàlia, 69 milions per a Luxemburg i 56 milions per a Romania.