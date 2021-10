Hui fa una setmana que es van tancar, però els vacunòdroms podrien reobrir de nou les seues portes, si no tots, sí alguns. Així ho ha explicat aquest matí el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha vinculat la decisió al fet de si, finalment, la inoculació d’una tercera dosi de la vacuna Pfizer contra la covid-19 es generalitza per a la població en general i la logística que caldrà desplegar per a fer-ho possible. A preguntes dels periodistes en la inauguració de la 50a edició d’Iberflora a Fira València, Puig ha recordat que ara s’està vacunant amb aquesta tercera dosi de reforç “a la població més vulnerable”, que inclou persones majors en residències i persones amb problemes d’immunosupressió greu. Aquestes terceres dosis s’estan posant ara en les mateixes residències d’ancians i en hospitals i centres de salut.

La reobertura de vacunòdroms entraria en escena si prospera la tercera dosi per a la població en general, després que ahir l’Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglés) prenguera en consideració la documentació presentada per Pfizer i avalara la inoculació d’una dosi de reforç en majors de 18 anys 6 mesos després de l’última dosi rebuda, però deixant la decisió de fer-ho o no en mans dels governs nacionals.

Si es dona el cas, “en principi serien majors de 65 anys, s’avaluaran totes les possibilitats”, ha dit Puig. “Potser no fa falta obrir tots els centres que hi havia, però si cal suplementar algun centre, es farà”. El president ha recordat que la campanya de vacunació “encara no ha acabat”, com tampoc ho ha fet la pandèmia, per la qual cosa ha aprofitat per a fer una altra crida al 10 % de valencians que no s’han vacunat.

Paraigua legal per al passaport covid

D’altra banda, per a Puig continua sent necessari comptar amb un paraigua legal per a posar en marxa el passaport covid en el sector de l’oci nocturn o en el de grans esdeveniments com ara festivals de música. Preguntat sobre aquest tema, el president ha recordat que el Tribunal Suprem ha deixat clar que aquesta figura només pot posar-se en marxa en relació amb la situació pandèmica (després de la iniciativa que s’ha posat en marxa a Galícia), però la intenció del Consell és “que no haguera d’avaluar-se segons com vaja la pandèmia”. Per a això és necessària “la màxima seguretat jurídica”, segons Puig, que ha deixat la porta oberta al fet que es cree aquest enganxall jurídic mitjançant una regulació en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut o bé que hi haguera “un compromís clar de tots els operadors”, per a la qual cosa s’estan mantenint reunions amb el sector de l’oci i dels festivals. “Han de ser espais segurs”.