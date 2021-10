Unides Podem ha presentat, aquest matí, l’esborrany de la Llei valenciana de salut mental, que ha remés a la resta de grups polítics i actors de la societat civil perquè puga ser aprovada. En una roda de premsa convocada en la seu d’EUPV, Pilar Lima ha desgranat els punts d’una llei que ja va anunciar, el dilluns de la setmana passada, en el debat de política general. L’objectiu, segons ha declarat, és “blindar el dret a la salut mental”, ja que actualment “sembla un privilegi que només algunes persones poden pagar”.

L’esborrany de la llei, que encara no s’ha presentat formalment, cerca el suport de la resta de grups parlamentaris, ja que, segons va declarar la diputada a les Corts Estefania Blanes, “hi ha un consens social” per a tirar avant aquesta llei. Blanes va posar com a exemple la llei estatal de salut mental, que ara mateix està en tramitació i que compta amb l’abstenció de grups ideològicament molt distants com el Partit Popular. Preguntada pels mitjans sobre quines diferències hi ha entre el text estatal i el valencià, Lima va assenyalar que les dues legislacions “es complementen”.

L’esborrany remés hui cerca, sobretot, reforçar els serveis públics en salut mental, que “estan totalment saturats”, segons ha assenyalat Blanes. Per això, planteja augmentar les ràtios de professionals fins a la mitjana de la UE abans que acabe la legislatura. Actualment, la Comunitat està a la cua quant a professionals de la salut mental de tot Espanya, amb una taxa de 4,3 psicòlegs per cada cent mil habitants, lluny de la mitjana espanyola (6), i molt més de l’europea (18 professionals). A més d’això, es proposa la creació del Servei Valencià de Benestar Psicològic, un servei públic d’atenció a famílies similar al d’una consulta psicològica privada.

Reduir el consum de psicofàrmacs

A més d’augmentar les ràtios, la llei preveu la incorporació de noves figures que no existien, com la del psicòleg clínic en l’atenció primària per a tractar trastorns com l’ansietat i la depressió. L’objectiu és implantar-ne almenys un en cada centre de salut i arribar a dos abans que acabe la legislatura. “Existeixen evidències que moltes persones amb aquests trastorns estan sobremedicats”, va assenyalar Roger Muñoz, doctor en Psicologia que també va participar en la roda de premsa. L’objectiu de la mesura és reduir el consum de psicofàrmacs, els quals, segons va explicar Muñoz, han augmentat un 170 % en 2019 fins a col·locar Espanya com el país europeu que més en consumeix.

El text també posa el punt de mira en la joventut i, en concret, en la prevenció dels problemes de salut mental. Així, advoca per contractar professionals en els centres educatius, donar formació especialitzada en el tema al professorat i crear una assignatura nova anomenada “Educació emocional”, que consistirà en “programes d’alfabetització i aprenentatge socioemocional”, precisa l’esborrany de la llei.

Lima no va aclarir si hi ha un programa de salut mental per a les persones que romanen en presons, un dels forats negres on més persones pateixen trastorns de salut mental. Va assegurar que, per a aquesta llei, es té en compte el “pla de xoc” de salut mental anunciat per Ximo Puig, però va insistir en la necessitat d’una llei “que és de compliment obligat” per a totes les mesures que s’han plantejat.

Prevenció del suïcidi

Una altra pota de l’esborrany és la proposta d’aprovació d’un pla de prevenció del suïcidi, amb el focus posat en les persones joves. Tal com ha recordat Pilar Lima, “som la tercera autonomia en nombre de suïcidis entre joves”. La líder morada va reconéixer que la precarietat laboral és un dels problemes que més impacta en la salut mental de la joventut, aspecte que també recull l’esborrany de la llei.

El text que s’ha presentat hui també busca la col·laboració universitària i la creació d’estudis i informes sobre salut mental, per a això es pretén crear l’“Institut Valencià de Salut Mental”. “Hi ha evidències que les intervencions de salut mental també són rendibles: per cada euro que s’hi inverteix, se n’estalvien entre 3 i 6 en tractaments; i si les intervencions són en grup, l’estalvi és de 12 a 26 euros”, ha assenyalat Muñoz.