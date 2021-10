La Comissió 9 d’Octubre convoca, per a dissabte que ve, una manifestació sota el lema “País Valencià antifeixista”, a les portes del judici per les agressions que van patir manifestants i periodistes en la jornada festiva i reivindicativa de 2017 i per la qual han sigut processats 28 ultradretans. Un lema que han triat pels motius que ha explicat en roda de premsa el portaveu de la Comissió i secretari d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), Toni Gisbert.

“Hem triat aquest lema de manera unitària perquè ens preocupa la situació actual en un context europeu claríssim de nou feixisme, d’ultradreta i reaccionari, que no qüestiona la democràcia, però sí que la lesiona greument”, ha explicat el portaveu de la Comissió 9 d’Octubre.

La convocatòria manté, a més, reivindicacions com la millora del finançament autonòmic, la reciprocitat d’À Punt, TV3 i IB3, “que només està pendent de la signatura del president de la Generalitat, Ximo Puig” i l’entrada de fet en l’Institut Ramon Llull. Les associacions, els sindicats i els partits que componen la Comissió 9 d’Octubre van mostrar ahir la seua “preocupació per l’actual tendència recentralitzadora per part de l’Estat des de fa un temps, aprofitant el context de gravetat de la pandèmia”, ha explicat Toni Gisbert. Una tendència que “ha fet que la cogovernança haja quedat en una paraula i una expressió sense contingut”, ha afegit.

Respecte al judici per les agressions del 9 d’octubre de 2017, en el qual la Comissió 9 d’Octubre exerceix l’acusació popular, Gisbert ha explicat que tots els escrits d’acusació ja estan presentats i “quasi tots” els de les defenses. “En breu es fixarà l’obertura de judici oral”, que ha fixat a “finals d’octubre” o novembre, per a jutjar “fets molt greus per les agressions físiques i mentals però també drets fonamentals com el de manifestació i reunió”, a més que molts acusats són “reincidents” i considerem que van actuar com a “organització criminal”. Un judici que, segons el parer dels representants de la Comissió 9 d’Octubre, “es produeix en un context de creixent preocupació i sensibilització davant d’un feixisme emergent que, en el cas de la societat valenciana, és minoritari i marginal. El País Valencià és una espècie d’illa, però aquest context ens ha de posar alerta per a frenar el feixisme emergent que està recorrent Europa”.