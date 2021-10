La comissió interdepartamental de la Generalitat per a la prevenció i l’actuació contra la pandèmia de coronavirus es reunirà aquest dijous per a acordar la fi de la majoria de les restriccions d’aforaments i horaris en hostaleria, oci nocturn i espectacles contra la pandèmia a la Comunitat Valenciana a partir de dissabte i donar pas, així, a una “normalitat millorada”. El que sí que hi romandrà serà l’ús de la mascareta en interiors, una mesura de protecció que la majoria dels experts que assessoren el Consell aconsella mantindre.

A les 23.59 hores d’aquest divendres, 8 d’octubre, finalitza la vigència de les restriccions actuals, que, durant el mes de setembre, s’han flexibilitzat en dues ocasions davant de la bona evolució de les dades epidemiològiques, amb la vista posada a tancar el procés gradual de desescalada en la data “simbòlica” del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, tal com va anunciar el president, Ximo Puig, en l’últim debat de política general de la Comunitat Valenciana.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha assenyalat aquest dimecres en la roda de premsa posterior al Ple del Consell que la situació actual d’immunització i de baixa incidència del virus fa esperar que la Comunitat Valenciana puga acostar-se a una situació “el més normal” possible després de 20 mesos de pandèmia. En aquests moments, la incidència de circulació del virus a 14 dies se situa en 41,33 casos per cada 100.000 habitants, segons les últimes dades que va difondre dimarts el Ministeri de Sanitat.

Oltra ha indicat que les decisions que s’adopten aquest dijous es basaran en les propostes que facen els tècnics de Salut Pública, mentre que, sobre la possibilitat d’implantar el passaport covid, ha assenyalat que, “en principi”, no creu que en la reunió de demà es pose això sobre la taula. La Generalitat Valenciana espera un acord estatal en la comissió interterritorial entre ministeris i consellers de Sanitat de les diferents comunitats autònomes per a aprovar-ne l’ús en espectacles d’oci i esdeveniments multitudinaris.

Restriccions en aforaments

En aquests moments, a la Comunitat Valenciana hi ha encara una limitació d’aforaments en l’hostaleria i l’oci nocturn (del 75 % en interiors i un màxim de deu persones per taula), on l’ús de la barra es fa asseguts, mentre que gimnasos, piscines, banquets o congressos tenen un aforament del 75 %. A més, l’oci nocturn ha de tancar a les 5 del matí, i encara que té permés el ball des de finals de setembre, no es pot usar la pista, sinó que això està limitat a l’espai circumdant a la taula on estiga cada usuari, amb distància interpersonal de seguretat, ús de mascareta i sense poder menjar ni beure en aquell moment.

La primera fase d’aquesta desescalada va començar el 7 de setembre, va estar en vigor fins al dia 27 i va incloure la fi del toc de queda nocturn després de quasi dos mesos, l’eliminació del límit de persones en les reunions socials, la reobertura fins a les 3 del matí i sense ball de l’oci nocturn, tancat a principis de juliol, així com l’augment dels aforaments en grans esdeveniments.

La segona fase va començar el 28 de setembre i finalitzarà aquest divendres a la nit i va consistir en la fi de les restriccions en comerços, cinemes o seus festeres, l’augment d’aforaments en l’hostaleria i l’eliminació de l’obligació de tancar a les 00.30 hores, així com l’ampliació de l’horari de tancament de l’oci nocturn fins a les 5 del matí, amb la tornada del ball de manera restringida.

Les bones dades d’incidència —ahir es van confirmar 139 positius en el millor dimarts des de mitjan juny—, d’hospitalització (hi ha 165 ingressats) i de vacunació (el 78,4 % de la població valenciana té la pauta completa) permeten fer un pas més a partir d’aquest dissabte per a avançar en l’obertura segura i arribar a una “normalitat millorada” a la Comunitat Valenciana.