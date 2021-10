Dues joves han denunciat una agressió trànsfoba ocorreguda en la matinada del dissabte 2 d’octubre a l’avinguda Blasco Ibáñez de València, al crit de “travelos de merda”. L’afectada, que va fer públic el fet en el seu compte d’Instagram, assegura que van ser agredides per un grup de 25 persones que “ens van colpejar al cap, ens van pegar patades i ens van arrossegar per terra agafant-nos dels cabells”, segons narra Valeria, la víctima. Des d’Igualtat confirmen que les víctimes van ser ateses per les oficines Orienta després de l’agressió i que se’ls està donant un seguiment. L’afectada ha presentat una denúncia en comissaria, així com el comunicat de lesions que li van fer a l’Hospital Clínic de València.

Segons conta l’afectada en les xarxes socials, es trobaven en una festa en un parc de l’avinguda Blasco Ibáñez quan es van separar del seu grup d’amics per a preguntar a altres persones si tenien un got de plàstic. Aquest altre grup els va dir que no en tenien i es va acomiadar d’elles amb un “adeu, xiques”.

Aleshores, una dona d’aquest altre grup els va contestar “jo ací no veig cap xica” i, tot seguit, va intentar cremar Valeria amb un cigarret, “em va agafar dels cabells per darrere i em va tirar a terra”, narra l’afectada. En aquell moment, el grup de més de 20 persones no només la va agredir a ella, sinó també a la seua amiga, després d’adonar-se que les dues són trans. Segons denuncia l’afectada, “em van robar la bossa, la cartera, el mòbil, les arracades” i fins i tot les sabatilles de la seua amiga que després van trobar tirades en el fem. Van aconseguir escapar quan el seu grup d’amics les va veure i va aconseguir dissoldre les més de 20 persones que els propinaven “colps al cap i patades”.

Després de la pallissa, prossegueix Valeria, van acudir corrent a un furgó de Policia que hi havia a prop, els agents del qual, segons denuncia la víctima, “van estar uns 10 minuts esperant per a baixar del cotxe, i, quan van baixar, els agressors ja se n’havien anat”. Lamenta que “els policies no els van oferir cap mena d’ajuda”. Després d’això, les dues amigues van agafar un taxi perquè els feren un comunicat de lesions a l’Hospital Clínic de València. L’afectada va demanar “màxima difusió i visibilitat perquè se sàpia el que et pot arribar a passar per ser trans en aquesta societat”.

El 30 % de les agressions per LGTBI-fòbia

Les oficines Orienta d’atenció a persones del col·lectiu LGTBI, que depenen de la Conselleria d’Igualtat, van dur a terme 3.814 atencions en el primer semestre de 2021: 1.595 a València, 1.460 a Alacant i 759 a Castelló. El percentatge de persones trans ateses és del 31,14 %. D’elles, 463 eres homes, 543 dones i 138 persones no binàries. La intervenció psicològica va ser el servei més demandat en el 42,61 % dels casos, però també es van registrar desenes de casos d’agressions.