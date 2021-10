L’equip de la lluita contra robatoris en el camp (Roca) de la Guàrdia Civil de Xàtiva ha detingut un home de 76 anys per tres delictes de danys produïts en 15 oliveres d’un camp de Navarrés. Aquest va ser identificat després del visionament dels enregistraments de les càmeres de vigilància instal·lades pel propietari de la finca. La investigació va començar a mitjan setembre, quan els agents van tindre coneixement d’un delicte de danys a 15 oliveres, valorats en més de 3.000 euros. El denunciant va manifestar que era propietari d’una finca d’oliveres en la partida El Cable del terme municipal de Navarrés. Segons el seu testimoniatge, els danys patits en els arbres eren causats per l’actuació d’algú alié a la finca, que “ruixava amb verí les arrels amb la intenció de secar els arbres”. Per això, el titular de les terres va decidir instal·lar càmeres de videovigilància.

La Guàrdia Civil indica que “les investigacions i el visionament de les imatges aportades van permetre identificar l’autor, que va resultar ser un veí del perjudicat amb qui tenia conflictes veïnals”. L’equip Roca de la Guàrdia Civil de Xàtiva va procedir a la detenció d’un home de 76 anys, de nacionalitat espanyola, per la comissió de tres delictes de danys.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Xàtiva.