El congrés Hábitat 2021, organitzat per l’institut tecnològic AIDIMME, calfa motors amb la vista posada en el sector de la fusta, que es presenta com a estratègic en un moment d’oportunitats per a la rehabilitació d’edificis i interiors.

L’esdeveniment, que se celebra el pròxim 21 d’octubre a València, tractarà sobre innovació estratègica, entorn competitiu i oportunitats de negoci per a directius i professionals de les indústries d’hàbitat i edificació de l’àmbit industrial d’AIDIMME (des de mobiliari a il·luminació, passant per bany i cuina, construcció, instal·lacions, taulers, ferratges, etc.).

En aquest àmbit té molt a dir el sector de la fusta, que es perfila com a líder en el sector de l’hàbitat i la rehabilitació d’edificis, tant des del punt de vista estructural, com sobretot en el dels interiors. “La conducta del ciutadà ha canviat, la gent no s’està endeutant com en 2007. Estem en un moment en el qual el sector de l’hàbitat pot ser el motor econòmic postpandèmia i en el sector de la fusta tenim moltíssim a dir”, indicava recentment Alejandro Bermejo, president de la Federació Empresarial de la Fusta i el Moble de la Comunitat Valenciana (FEVAMA), en un desdejuni informatiu celebrat en el Club Diario Levante.

El tema central d’aquest congrés és “la transició a negocis circulars”. Aquest abordarà l’impacte de l’economia circular en els fabricants des de la perspectiva de negoci per a entendre les oportunitats que comporta. Ho farà “de manera realista per a afrontar les barreres actuals”, i tot això amb l’objectiu d’aconseguir que “la sostenibilitat siga una opció viable de negoci”.

Alejandro Bermejo, president de FEVAMA, ja va assenyalar en el desdejuni informatiu de Levante-EMV que “cal veure l’economia circular i la sostenibilitat com una oportunitat” i va desgranar les raons per les quals el sector de la fusta està més que ben posicionat per a afrontar els reptes que venen en el futur. Per a començar, pràcticament el 99 % dels materials s’aprofiten o es reutilitzen en la indústria, que emet una quantitat de gasos quasi nul·la. Un negoci sostenible i circular des d’abans que s’encunyaren aquests termes.

El programa oferirà la visió d’experts en economia d’empresa com el catedràtic José María O’Kean o l’especialista en innovació Alfons Cornellà. A més, presentarà casos d’èxit de la mà dels responsables de sostenibilitat d’empreses capdavanteres en el sector.

Per segon any, el congrés Hábitat es presenta en un format híbrid que combina la presència de ponents, patrocinadors i organitzadors amb l’emissió de l’esdeveniment per streaming.