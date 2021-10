El costat més personal de Luis García Berlanga com la condemna a mort del seu pare, el seu pas per la División Azul o les tensions amb la censura i les institucions franquistes arribaran a la Seminci de Valladolid el dimarts 26 d’octubre de la mà de BERLANGA!!, el llargmetratge que recrea la trajectòria professional i personal del cineasta per mitjà de testimoniatges, imatges d’arxiu, fotografies i postproducció. Coincidint amb l’Any Berlanga, que celebra el centenari d’aquest cineasta, la 66a edició de la Seminci de Valladolid, en una secció especial anomenada Dia d’Espanya, estrena la pel·lícula, escrita i dirigida per Rafael Maluenda, amic íntim del director i que va col·laborar en les seues tres últimes pel·lícules, i que compta amb el suport de la família García-Berlanga.

Rodada entre Madrid, Nova York, Nebraska, València, Dénia, Alacant, Castelló de la Plana, Benicàssim, la Vall d’Uixó, Peníscola i Pozuelo de Alarcón, la cinta indaga en la vigència de l’obra i el pensament berlanguià mitjançant la trobada de figures de gran prestigi del món del cinema. Cineastes de diferents generacions i la seua pròpia família construeixen el relat que acostarà, al públic de hui, un dels directors de cinema més important de tots els temps. Alexander Payne, Fernando Trueba, Gonzalo Suárez, Gracia Querejeta, Enrique Urbizu, Santiago Segura, Jaime Chávarri, Borja Cobeaga, Miguel Albadalejo, Paco Plaza, Daniel Monzón, Enrique Cerezo, Manuel Gutiérrez Aragón, Tony Isbert o José Mota, entre altres, ens aproximaran a la mirada professional de Berlanga mentre rodava.

Al seu torn, la part de ficció estarà interpretada per Antonio Resines, Luisa Martín, Guillermo Montesinos, Silvia Marsó, Elena Navarro i Joaquín Climent, que mostraran la cara més propera de Berlanga en aquest documental que busca fugir de la idea d’un llargmetratge per a cinèfils i experts. El director de Bienvenido, Míster Marshall, El verdugo o La escopeta nacional era el cineasta més popular d’Espanya, cosa que va poder comprovar el seu entorn més pròxim gràcies a les innombrables mostres d’afecte que rebia dia a dia quan eixia al carrer. Així és la pel·lícula, com era ell, en un to popular i, per descomptat, en clau de comèdia.