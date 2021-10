Un de cada quatre trens de mitjana i llarga distància no eixiran de l’estació durant els dies del pont del Pilar, a conseqüència de la vaga de maquinistes de Renfe. Dels 232 trens programats per a aquests dies, només 176 faran el seu trajecte habitual i 56 es quedaran parats, segons van informar fonts de l’operadora.

Des de Renfe confien que els serveis mínims es mantinguen tal com es van pactar (76 % en llarga distància i 67 % en mitjana distància, un 71 % de mitjana), com ha succeït en les anteriors jornades de vaga. De moment, els maquinistes no han respectat els trens programats de Rodalia i han trencat els serveis mínims des del primer dia de protesta, tot el contrari que amb la mitjana i llarga distància.

Els viatgers que tenien reservat un bitllet per a aquests dies ja han sigut notificats de la vaga i se’ls ha donat la possibilitat de canviar l’horari del seu viatge a la data més propera sense cap cost o la devolució del bitllet, van explicar des de Renfe.

Des de l’operadora van demanar disculpes “als viatgers que estan patint les conseqüències de la vaga convocada per Semaf i l’incompliment injustificat dels serveis mínims per part del sindicat de maquinistes”. La vaga projectada per Semaf va començar el passat 30 de setembre i continuarà els dies 7, 8, 11 i 12 d’octubre.

“En el pont del Pilar, molta gent agafarà el cotxe. Si ja ho feien abans per les molèsties de Rodalia, amb una vaga pel mig encara més”, explica Martín Montón, de l’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP).

Per a Montón, “molts caps de setmana normals, els trens van massificats, ja que, en un sol ferrocarril, fiquen la gent que hauria de viatjar en dos o tres trens. Això, amb les parades, es multiplicarà, així que no optaran pel tren”. D’altra banda, va afegir que les cancel·lacions no són noves: “Abans de les parades, la gent tampoc sabia al 100 % si el seu tren eixiria”.