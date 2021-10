Un 36,1 % dels professionals del transport valencià, més d’un de cada tres, ha assenyalat en l’última enquesta elaborada per la Federació Valenciana d’Empresaris del Transport i la Logística (FVET) que la falta de conductors és una de les principals problemàtiques d’aquesta activitat i que fins i tot temen que puga afectar la viabilitat del sector.

El president d’FVET, Carlos Prades, va afegir a aquest respecte que l’escassetat de conductors que viu el Regne Unit “no és un cas aïllat” i va subratllar, en un comunicat remés ahir per l’organització, la necessitat d’incorporar de manera “immediata” conductors en les empreses transportistes valencianes.

FVET cita estudis realitzats recentment a escala nacional com el de Transport Intelligence o el de la mateixa Confederació Espanyola del Transport de Mercaderia, que estimen que hi ha una manca de més de 15.000 conductors a Espanya, entre 1.500 i 2.000 a la Comunitat Valenciana, segons va destacar la patronal.

El cost de la formació —tant del certificat d’aptitud com de la certificació professional—, les llargues jornades fora de casa i la situació del sector són algunes de les barreres d’entrada a aquesta professió, que continua tenint un pes clau en l’economia valenciana.

Un sector essencial

“Necessitem professionals de la conducció per a continuar potenciant el transport valencià, un sector amb pes en l’àmbit nacional. Som la tercera comunitat autònoma, per darrere de Catalunya i Andalusia, amb més mercaderies transportades en 2020, amb un volum anual de 232 milions de tones amb origen o destinació a la Comunitat Valenciana, un 16 % del total nacional”, va explicar el president.

Mentre continua reclamant una reducció del cost dels permisos de conducció necessaris per a portar un camió, FVET ha posat en marxa recentment un nou centre de formació de conductors a València. La Federació va assegurar que cada any hi passen uns 800 transportistes i s’imparteixen més de 4.500 hores de formació.