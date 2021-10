La Direcció General de Trànsit (DGT) preveu més d’1.800.000 desplaçaments de llarg recorregut en les carreteres de la Comunitat Valenciana, el 25 % del total nacional, durant l’operació especial de trànsit amb motiu del pont del 12 d’octubre.

Les mesures de regulació, ordenació i vigilància del trànsit es mantindran des d’aquest divendres a les 15 hores fins a la mitjanit del dimarts 12.

A més d’aquests desplaçaments, els de l’entorn dels grans nuclis urbans generaran uns moviments de vehicles que, durant aquest període de temps a la Comunitat Valenciana, poden rondar la xifra de 3.150.000 per al conjunt de les tres províncies.

D’aquesta xifra, 1.650.000 corresponen a la província de València, 1.150.000 a la d’Alacant i 350.000 a la de Castelló.

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha subratllat que “es tracta de la primera gran operació especial en la qual ja no hi ha a penes restriccions a causa de la pandèmia, i per això, davant de l’increment de desplaçaments, ha fet una crida “als conductors perquè extremen les precaucions i respecten les normes de circulació”.

Segons les previsions de circulació elaborades per Trànsit, els majors increments de vehicles tindran lloc tant aquest divendres a la vesprada (especialment entre les 16 i les 21 hores) en sentit eixida dels grans nuclis urbans, com el dimarts 12 d’octubre (entre les 16 i les 21 hores) en sentit entrada d’aquells que tornen de gaudir dels dies festius.

A més, tant dissabte al matí (de 10 a 14 hores), com diumenge a la vesprada (de 16 a 21 hores) podrà produir-se també trànsit intens tant d’eixida i entrada de les grans ciutats, com en itineraris curts que uneixen poblacions de zones de descans i muntanya pròximes a aquestes ciutats.

Dilluns, atés que es tracta d’un dia laborable, es produiran els moviments habituals d’entrada i eixida dels grans nuclis urbans i, ja a la vesprada, poden generalitzar-se moviments en sentit eixida cap a zones de segona residència, ja que l’endemà serà festiu d’àmbit nacional.