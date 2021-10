El Festival de les Arts, que se celebra el 5 i 6 de novembre a la Ciutat de les Arts i les Ciències, demanarà als assistents el certificat covid per a poder accedir al recinte. En cas que algú no tinga la pauta de vacunació completada o no tinga cap dosi de la vacuna, els organitzadors exigiran una prova PCR amb resultat negatiu practicada 48 hores abans de l’esdeveniment o una prova d’antígens realitzada 24 hores abans.

Una vegada dins del recinte de les Arts, els assistents podran gaudir dels concerts dempeus, com ocorria en la “vella normalitat”. Això sí, portant sempre una mascareta FFP2, llevat de quan es vaja a consumir.

El festival, un dels més multitudinaris de la ciutat de València, complirà aquest protocol sanitari basant-se en les noves mesures de la Generalitat. El president, Ximo Puig, va obrir la porta al fet que els festivals pogueren celebrar-se amb públic dempeus sempre que demanaren el certificat covid als assistents.

La nova edició del certamen, que l’any passat es va suspendre a causa de la pandèmia, porta a l’escenari bandes tan reconegudes com Vetusta Morla, La Habitación Roja, Fangoria, Viva Suecia o Rigoberta Bandini.