La Conselleria d’Educació ha presentat, en la Mesa Sectorial d’Educació, una proposta de calendari de les oposicions docents al cos de mestres del pròxim 2022, en què es convoquen 2.500 places d’ingrés lliure.

En aquest esborrany de calendari es proposa que les oposicions al cos de mestres comencen l’11 de juny de 2022. Aquest dissabte es faria l’examen de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per les persones aspirants d’entre els que, a l’atzar, traga el tribunal, de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat.

L’examen de la part B de la primera prova es proposa que siga el dissabte següent, 18 de juny de 2022. En aquest cas es tracta d’una prova pràctica que permetrà comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta.

Aquesta proposta de data d’inici de la fase d’oposició és indicativa, ja que pot variar al llarg del procés de negociació amb els sindicats docents i, per tant, no serà ferma fins que es publique la convocatòria d’oposicions en el DOGV.

Distribució de les 2.500 places

La proposta de distribució de les 2.500 places de les oposicions de 2022 que ha portat la Conselleria a la Mesa Sectorial d’Educació s’ha elaborat d’acord amb la proporció de vacants estructurals, les creades fa quatre o més anys, que hi ha en cada especialitat del cos de mestres.

Així, d’Educació Primària, es proposa convocar 920 places; d’Educació Infantil, 790; 270 de Pedagogia Terapèutica; d’Anglés, 260 places; d’Audició i Llenguatge, 125; d’Educació Física, 70; i 65 de Música.

En cada una d’aquestes 7 especialitats hi ha una reserva del 10 % de les places per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %.

Aquesta convocatòria estava prevista per a 2021, però l’ajornament un any de les oposicions de Secundària, que es van celebrar el mes de maig passat, va demorar el calendari previst inicialment. De fet, de moment, la convocatòria de 2022 és l’última d’Educació anunciada pel Consell; amb aquesta, es tanca l’oferta que es va iniciar en 2018.