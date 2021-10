Renfe ha confirmat, amb el sindicat de maquinistes, un full de ruta per a la recuperació de tots els serveis previs a la pandèmia, un calendari que preveu culminar abans de mitjans de l’any que ve.

El president de l’empresa pública, Isaías Táboas, ha explicat en declaracions al Canal 24 Horas que Renfe ja estava recuperant les freqüències de manera progressiva, a mesura que s’anaven alçant les restriccions i creixia la demanda per viatjar.

Des de l’inici de la vaga convocada pel sindicat de maquinistes Semaf, que reclamava la recuperació del servei, de l’ocupació i la integritat de la companyia, Renfe ha subratllat en diverses ocasions que les dues primeres reivindicacions ja s’estaven complint.

Es tracta d’un missatge que també va emfatitzar la mateixa ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, departament del qual depén Renfe, quan va anunciar dijous la desconvocatòria de la vaga. “L’acord confirma mesures que Renfe ja tenia en marxa, com la recuperació de serveis i la incorporació de nous maquinistes”, va dir.

Respecte al tercer assumpte, la integritat de la companyia, Táboas ha explicat que Renfe no hi pot fer res, ja que es tracta d’un tema polític que preveu la transferència d’unes certes partides de Renfe a Catalunya a la Generalitat.

En qualsevol cas, ha deixat clara la seua postura: “Apostem per la integritat de la companyia”. A més, la ministra s’ha compromés amb el sindicat a comunicar-li qualsevol canvi que es produïsca respecte a aquestes transferències.

“No hi havia motius per a la vaga”

Per tot això, Táboas ha insistit una vegada més que “no hi havia motius per a fer vaga”, ja que qualsevol retard en la posada en servei de nous trens es devia a l’impacte de la pandèmia en la formació de maquinistes, un procés que requereix un temps i que no es pot avançar.

Una vegada desconvocada la vaga, tant l’empresa com el sindicat han assegurat que els serveis es prestaran amb total normalitat durant tot el pont del Pilar, tal com estaven programats.