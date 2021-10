La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat, des de l’última actualització, 290 casos nous de coronavirus confirmats per prova PCR o test d’antígens. Amb aquests nous casos, la xifra total de positius se situa en 511.381 persones. Per províncies, els casos nous en són 80 a Castelló (53.315 en total), 112 a Alacant (187.612) i 98 a València, província a la qual se li ha reassignat un cas (270.453). La xifra de casos no assignats es redueix a 1.

A més, s’han registrat 390 altes a pacients amb coronavirus. D’aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 513.224 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 53.715 a Castelló, 187.634 a Alacant i 271.819 a València. El total d’altes no assignades es redueix a 56.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 149 persones ingressades, 35 d’elles en l’UCI: 24 a la província de Castelló, 2 en UCI; 70 a la província d’Alacant, 22 d’elles en l’UCI; i 55 a la província de València, 11 en UCI.

A més, s’ha registrat 1 defunció, per la qual cosa el total de decessos des de l’inici de la pandèmia és de 7.809: 847 a la província de Castelló, 2.993 a la d’Alacant i 3.969 a la de València.

D’acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 1.799 casos actius, la qual cosa suposa un 0,34 % del total de positius.

Des de l’última actualització, no s’han registrat brots de 10 o més casos.