Centenars de joves celebren una festa il·legal en un solar de les Palmeres

Una nit horrible. Així resumeixen els veïns de les Palmeres les últimes hores. Des de les 22 hores d’ahir, desenes de cotxes (fins a 50 en la matinada) es van reunir en un solar de la població per a celebrar una festa il·legal. No hi faltava cap ingredient: pont festiu, música a tot volum, alcohol i ganes de festa. El resultat, una nit de festa que encara durava hui a primera hora del matí i una llarga nit en vetla per a uns veïns que no sabien on acudir ni a qui telefonar.

Tot començava a les 22 hores, amb l’arribada dels primers vehicles i els primers joves a un solar del carrer Riu Sènia de les Palmeres. Els veïns es temien el pitjor, ja que no és la primera vegada que ocorria, segons han explicat. De fet, diversos propietaris reconeixen que dissabte també es va celebrar una festa similar en aquest mateix lloc i que, per això i tement que tornaria a ocórrer, van telefonar a la Policia Local de Sueca i a la Guàrdia Civil per a advertir-los que s’estaven tornant a concentrar molts vehicles en aquesta zona de la ciutat “i no als afores, on hi ha dos aparcaments habilitats”.

Efecte crida

Els veïns creuen que la reobertura d’una discoteca pròxima pot haver actuat com a efecte crida als joves. Consideren que les autoritats municipals i la Policia haurien d’haver previst aquesta situació i haver-se anticipat al fet que molts joves optarien per muntar-se la seua festa fora de les instal·lacions de la discoteca, en la qual sí que es compleixen totes les mesures de seguretat exigides.

Després de quasi 12 hores de festa ininterrompuda, els veïns del carrer Riu Sènia de les Palmeres reconeixen que la nit “ha sigut insofrible… Sorolls, música i crits”. Expliquen que una patrulla de la Policia ha arribat al lloc a les 9.30 hores, després d’haver parlat amb una regidora de l’Ajuntament. “Ara, a les 9.30 h, acaba d’aparéixer ací la Policia, perquè hem aconseguit parlar amb una regidora. La patrulla se n’ha anat al cap de deu minuts i la festa continua”, lamentaven.

En les imatges i en els vídeos s’aprecia que encara queda gent en el solar malgrat la Policia. Els veïns lamenten la falta de previsió malgrat els seus advertiments i apunten a l’incompliment de totes les mesures mínimes contra el coronavirus. “No hi ha aparegut ningú en tota la nit ni hi ha hagut cap previsió. Era tan fàcil com haver tancat el descampat a la vesprada, impedir que els cotxes hi aparcaren i indicar-los els aparcaments habilitats per a la discoteca”, afegeixen.