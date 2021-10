El gegant de la fertilitat espanyol IVI-RMA prepara una de les grans transaccions corporatives del pròxim any. Segons han confirmat diferents fonts financeres a aquest diari, la companyia valenciana vol aprofitar l’enorme interés que ha despertat el negoci de la reproducció assistida en els últims mesos i planeja la seua venda per una quantitat que podria superar els 1.500 milions d’euros. Entre els interessats hi ha grans grups hospitalaris nacionals i internacionals, així com fons de capital de risc que volen aprofitar el gran potencial de creixement d’aquesta indústria. De moment, la companyia està preparant un procés competitiu que arrancarà abans que concloga l’any, amb vista a tancar la transacció a principis de 2022, segons indiquen les mateixes fonts.

L’antic Institut Valencià de la Infertilitat (IVI) va nàixer l’any 1990 de la mà dels doctors Antonio Pellicer i José Remohí, principals accionistes del grup. En 2017 es va fusionar amb l’estatunidenca Reproductive Medicine Associates of New Jersey (RMANJ), amb la qual cosa va crear un dels grans grups mundials en aquest sector. Aquesta aliança va permetre a l’espanyola fer el salt als Estats Units mitjançant la integració de diverses clíniques. En l’actualitat, la companyia té presència a Espanya, Panamà, Xile, el Brasil, l’Argentina, el Regne Unit, Portugal, Itàlia i els EUA. En total, suma 65 clíniques en nou països i compta amb una facturació de 300 milions d’euros anuals. Anteriorment també era present a Orient Mitjà, però va vendre el seu negoci en aquesta regió al fons d’Abu Dhabi Gulf Capital per uns 90 milions d’euros en 2020.

Fa un parell d’anys, el grup va contractar el banc d’inversió estatunidenc Morgan Stanley per a vendre una participació minoritària. No obstant això, l’operació es va paralitzar davant de les diferències entre els accionistes espanyols i americans sobre la seua visió a futur sobre la companyia. El capital del gegant de la fertilitat es reparteix entre els fundadors de l’antic IVI, que controlen la majoria del capital del grup (el 70 %), juntament amb Carlos Bertomeu, president d’Air Nostrum (un 5 %), mentre que els americans ostenten el 25 % restant. En aquell moment, es va arribar a plantejar també una col·locació en borsa de la companyia, davant dels problemes que van posar diversos inversors per a comprar una participació minoritària i no poder participar activament en la presa de decisions del grup. Després d’una remodelació del consell a principis d’aquest any, els accionistes han decidit reprendre la venda, però aquesta vegada cedint el control del grup i elevant així l’apetit dels inversors, segons indiquen les diferents fonts consultades. Amb aquesta operació, faran un nou salt competitiu que els permetrà desenvolupar nous serveis i arribar a més països.

Apetit inversor

El moment per a penjar el cartell “es ven” en IVI-RMA no és casual, perquè l’interés per la reproducció assistida està en màxims històrics. A principis d’enguany, el gegant alemany Fresenius (amo de l’espanyola QuirónSalud) va tancar l’adquisició de les clíniques Eugin per 300 milions d’euros; el fons suec EQT va vendre l’espanyola Igenomix per 1.200 milions a Vitrolife, un grup especialitzat que cotitza en la borsa d’Estocolm; mentre que GeneraLife (la participada d’Investindustrial, el fons de la família Bonomi) va comprar Ginemed a Sanitas aquest estiu. Un apetit inversor que no cessa, segons els experts consultats, i que augura més transaccions corporatives en els pròxims mesos.