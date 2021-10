Les Corts van declarar el 2021 Any Berlanga per unanimitat. Un reconeixement a un dels protagonistes més destacats del cinema espanyol del segle XX, com a guionista i com a director d’algunes de les pel·lícules més celebrades pel públic i per la crítica.

Luis García-Berlanga Martí hauria complit 100 anys el 12 de juny de 2021, un segle en el qual el cineasta valencià ha retratat com ningú la història de l’Espanya recent. El mateix 12 de juny, el Palau de la Generalitat va acollir l’acte institucional de l’Any Berlanga. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va aprofitar la data dels cent anys del naixement de García-Berlanga per a reclamar “una mirada berlanguiana” a Espanya. Puig va dir que Berlanga va personificar i va encimbellar “trets tan valencians com la ironia i la sàtira”, i que la seua actitud “irreverent, crítica i mordaç” sempre va estar acompanyada del “profund respecte, l’educació i la valentia”.

Exposicions, conferències, congressos, simposis, premis literaris, cicles de cinema, teatre, musicals, llibres, bandes de música, pirotècnia i, com a colofó, la celebració a València de la gala dels Premis Goya el pròxim 12 de febrer de 2022 al Palau de les Arts. L’intens programa de l’Any Berlanga ha merescut el Premi 2021 de Producció Audiovisual de Levante-EMV/Prensa Ibérica. El seu fill xicotet, Fernando García-Berlanga Manrique, recollirà el reconeixement.

El president de l’Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, que va participar en l’obertura de l’Any Berlanga, va assegurar que poques vegades una figura aglutina tant de consens com la de Berlanga, de qui va destacar la seua gran capacitat per a reflectir la realitat del moment amb perspectiva.

Referent

Pel·lícules com El verdugo, Bienvenido, Míster Marshall o Plácido formen part de l’ideari audiovisual de diverses generacions. Així com la seua trilogia de la família Leguineche —La escopeta nacional, Patrimonio nacional i Nacional III— és un exercici inaudit de captar l’essència d’un estat antiquat en transició democràtica. En totes aquestes pel·lícules hi ha un estil fílmic i una visió de la societat i dels éssers humans tan propis, originals i distintius que va ser necessari inventar un neologisme per a representar-les: berlanguià.

En el seu palmarés hi ha nombrosos premis i distincions, com els de Cannes, Venècia, Mont-real o Berlín, la nominació a l’Oscar de Hollywood, el Premi Nacional de Cinematografia, els Goya, la Medalla d’Or de les Belles Arts o l’elecció com un dels deu cineastes més rellevants del món en el Festival Internacional de Karlovy Vary.

García-Berlanga també va obtindre el premi Príncep d’Astúries de les Arts, l’Alta Distinció de la Generalitat, la medalla d’or de la Societat General d’Autors d’Espanya i doctorats honoris causa per les universitats Complutense de Madrid i Politècnica de València. Va ser acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran i membre del Consell Valencià de Cultura, entre altres càrrecs.

Luis García-Berlanga mai va oblidar la seua vinculació valenciana. El sentit de la ironia, la sàtira i la mordacitat característiques de l’estil berlanguià són trets típics d’una manera de ser que caracteritza els valencians.