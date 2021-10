Fa un mes que van començar les classes i la tornada a les aules, de moment, no ha suposat un augment significatiu dels casos de covid en xiquets, segons les dades de la Conselleria de Sanitat. Molts experts temien que els xiquets per davall de 12 anys, l’únic grup que no s’ha vacunat contra la malaltia, serviren de reservori per al virus i els casos es dispararen quan tornaren les classes i es relaxaren les mesures de restricció. Una cosa que, de moment, no ha ocorregut.

Encara que el dels menors de 9 anys a la C. Valenciana és el grup que percentualment més creix en incidència, l’augment en un mes a penes ha sigut del 2,2 %, amb 869 casos nous en aquest temps. L’any passat, amb tota la població encara sense vacunar, els casos de covid en aquestes edats es van incrementar un 58 % quan a penes havien transcorregut unes poques setmanes de classe. Entre els 10 i els 19 anys, el segon grup en què una part de la població no està vacunada, l’increment en l’últim mes és de tot just un 1 %, similar al de la resta de grups d’edat, i 761 casos nous de covid. En xifres absolutes, és la franja entre 40 i 49 anys la que registra un nombre més gran de contagis en l’últim mes, amb 1.018 positius.

La primera setmana d’octubre, les autoritats sanitàries han determinat el confinament de 43 grups de 31 centres educatius de tota la C. Valenciana. Això vol dir que el 98,4 % dels centres educatius ha conclòs la setmana sense cap aula confinada.