Agents de la Policia Nacional han detingut aquest matí a València una menor de 16 anys com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència agreujat per motius d’odi i un delicte lleu de lesions, després, pel que sembla, d’insultar dues dones transsexuals, així com, al costat d’altres persones, agredir-les i sostraure’ls algunes de les seues pertinences.

Els fets van ocórrer el passat 2 d’octubre, cap a la una de la matinada, a la plaça Hondures de València. Segons han pogut saber els agents, dues dones transsexuals s’haurien acostat a un grup de persones per a demanar-los gots per a beure. L’ara detinguda els hauria respost que se n’anaren i els hauria intentat cremar amb un cigarret, mentre presumptament els proferia insults transfòbics”.

Els investigadors han esbrinat que, tot seguit, la menor, al costat d’altres persones amb les quals es trobava, hauria agredit les dues dones, a les quals va arrossegar per terra i els va provocar diverses contusions als braços i a les cames. A més, pel que sembla, també els van sostraure un telèfon mòbil i una bossa amb documentació personal.

Després de diverses gestions per part dels agents, aquests han localitzat la sospitosa, que ha sigut detinguda aquest matí com a presumpta autora d’un delicte de robatori amb violència agreujat per motius d’odi i un delicte lleu de lesions, de la qual cosa s’ha donat compte a la Fiscalia de Menors, que ha decretat que la menor siga entregada als seus tutors legals, una vegada sentida en declaració. Continuen les investigacions per a aclarir totalment els fets.