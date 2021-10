Les fèrtils terres valencianes han sigut reconegudes en tot el món al llarg de segles. Milers de famílies han viscut durant generacions d’una agricultura que, a més, ha donat a llum productes de qualitat tant per al consum local, el de quilòmetre zero, com per a l’exportació. Però les condicions del mercat evolucionen i els paradigmes canvien. Davant d’això, Cajamar, la Universitat Politècnica de València (UPV) i Levante-EMV han organitzat una trobada amb experts en gestió agrícola en la qual es desgranarà quin és el futur del sector del camp i quines seran les claus per a estar preparats davant de les noves situacions del mercat. La cita, que tindrà lloc demà divendres, 15 d’octubre, a les 9.30 hores, al Centre d’Experiències de Cajamar (Paiporta), serà moderada pel periodista de Levante-EMV Julio Monreal i comptarà amb la participació de Carlos Baixauli, doctor enginyer agrònom per la Universitat Politècnica de València (UPV) i responsable d’agrosostenibilitat del Centre d’Experiències de Cajamar; José Miguel Mulet, catedràtic del Departament de Biotecnologia i director d’una línia d’investigació de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP) que tracta de desenvolupar plantes tolerants a la sequera o al fred; Francisco Rovira, catedràtic del Departament d’Enginyeria Rural i Agroalimentària amb una dilatada trajectòria en investigació en robòtica agrícola; Manuel Peña, secretari d’Organització, Desenvolupament Rural i Innovació d’UGT-PV; i Rogelio Llanes, secretari autonòmic d’Agricultura.

La influència de la covid-19

La taula comptarà amb diverses exposicions que versaran, entre altres aspectes, sobre la qualitat de l’agricultura i les bases per a un plantejament agroecològic, la innovació i les noves tècniques digitals adaptades al sector agroalimentari o la sostenibilitat i la rendibilitat de les produccions.

Així mateix, s’obrirà un debat sobre com ha influït la pandèmia de la covid-19 en el sector agroalimentari i quines seran les claus per a la continuïtat del sector i la rellevància de l’exportació per a l’agricultura de la Comunitat Valenciana.

A manera de conclusions, els ponents mostraran la seua visió sobre els diferents programes i accions, així com finançament, ajudes i subvencions, que consideren que caldrà abordar per a fomentar l’agricultura tant a curt com a mitjà i llarg termini per tal que el sector puga afrontar amb millors perspectives un futur ple de canvis i incerteses.