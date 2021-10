La idea va sorgir a Berlín. Una parella que residia a la capital alemanya tenia una habitació lliure en la seua casa i, en lloc de publicar-la en qualsevol portal immobiliari, van informar les organitzacions que treballaven amb persones refugiades sobre les condicions del lloguer (preu, període mínim d’estada, fiança, etc.) i finalment van compartir pis en igualtat de condicions amb un xic refugiat.

Així va nàixer l’organització Refugees Welcome, que porta a Espanya des de 2015 i acaba d’aterrar a València. Després de sis mesos d’un projecte pilot i les primeres experiències positives, la plataforma rellança el projecte de “Cultura de benvinguda” a València per a afavorir la inclusió, l’enderrocament de prejudicis i l’accés equitatiu al mercat immobiliari.

L’objectiu és fomentar una “convivència en horitzontal entre la població refugiada i la local”, una cosa que s’aconsegueix “obrint les nostres portes, convivint amb altres cultures, integrant en viu, teixint xarxes ciutadanes, demostrant que ‘ens podem llevar la por’, relacionant-nos en horitzontalitat i sensibilitzant sobre la protecció internacional a través de l’experiència personal”, expliquen des de l’entitat.

La plataforma permet oferir una habitació disponible a persones que, per algun motiu, estan buscant un futur millor, promovent el fet de compartir una casa durant almenys sis mesos en condicions d’horitzontalitat i respecte mutu. L’organització ofereix de manera gratuïta un servei d’assessoria i acompanyament durant tot el procés i s’encarrega d’encaixar perfils amb afinitats comunes, la seua capacitat econòmica i el seu interés a compartir habitatge per un temps determinat. “D’aquesta manera, totes dues parts milloren les seues habilitats lingüístiques, creen una nova xarxa d’amistats i poden sentir-se part de la societat d’acolliment”, afirmen.

Més de 1.400 peticions

L’associació anima ara la ciutadania valenciana que dispose d’una habitació disponible en la seua casa a registrar-se en la pàgina web i a participar en aquesta iniciativa. “Enguany s’hi han registrat sis persones buscant habitatge a València, a les quals no ha sigut possible acompanyar per la falta d’oferta.

A la província de València, 1.441 persones han presentat la seua sol·licitud d’asil, i 35.728 persones ho van fer a Espanya entre l’1 de gener i el 31 d’agost de 2021, segons les dades provisionals publicades pel Ministeri de l’Interior. Una de cada tres són dones i, en global, el grup majoritari té entre 18 i 34 anys”, expliquen des de Refugees Welcome.

A Espanya, quan la sol·licitud d’asil internacional d’una persona és acceptada a tràmit, aquesta passa els primers mesos en un recurs d’acolliment per a sol·licitants de protecció internacional, sense tot just contacte amb la població local. Finalitzat aquest període, les persones sol·licitants tenen vertaders problemes per a trobar un habitatge propi.

I en aquesta segona fase és quan el paper de Refugees Welcome cobra més sentit. Com comenta Candela, una de les persones que conformen l’equip de València, l’entitat “tracta d’inspirar una solució alternativa, creativa, solidària i fomentant el valor de la convivència, davant d’un problema que pot generar molt de malestar”.