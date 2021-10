📉 La partida pressupostària per a 2022 per a les rodalies és de 59,8 milions d'euros 😡, molt per davall d’altres ciutats (BCN 1.300 M€ o Madrid 1.224 M€).

A més al 2020 dels 200 M€ previstos s'executaren 8'8 M€ i al 2021 dels 59'8 M€ previstos es va executar 1 milió d'€.