La mascareta seguirà present de moment a les aules i els centres educatius continuaran amb els seus estrictes protocols per a mantindre’s com a murs contra la covid-19, un any més. L’experiència del curs passat, i les dades de les setmanes que ja han passat d’aquest 2021-22 (amb contagis que només afecten el 0,01 % dels docents i de l’alumnat), així ho confirmen.

No obstant això, en un escenari de desescalada general, la pregunta que sorgeix és fins quan es mantindran les mesures en els centres educatius, si bé cal no oblidar que la Comunitat Valenciana ha sigut, els últims mesos, una de les autonomies més cautes a l’hora de desescalar.

El conseller d’Educació, Vicent Marzà, va assenyalar ahir que es manté l’obligatorietat de l’ús de la mascareta en els centres educatius mentre així ho indiquen les autoritats sanitàries. En la seua compareixença a petició pròpia en la Comissió d’Educació de les Corts, el conseller va afirmar que la situació canviarà quan “els tècnics diguen que, epidemiològicament, és el moment de fer-ho”.

També en activitats a l’aire lliure

Cal recordar que, igual que el curs passat, la mascareta en els col·legis i instituts és obligatòria per al professorat i per a l’alumnat a partir de 1r de Primària i el protocol també insisteix a fer-ne un “ús correcte”. El text precisa que la mascareta ha d’usar-se sempre en “espais interiors compartits” i “independentment de la distància”, excepte entre els escolars d’Infantil, en grups bambolla i sense mascareta.

Així mateix, malgrat que pel carrer i amb distància la mascareta es pot abaixar, el protocol —que ja es va anunciar al juliol, més d’un mes abans de l’inici de curs— apunta que és necessari portar-la “amb caràcter general” en l’àmbit educatiu, “fins i tot en activitats a l’aire lliure controlades en les quals es respecta una distància d’1,5 metres”, si bé aquesta decisió està “subjecta, al seu torn, a l’evolució de la situació” i sempre és possible que s’actualitze, recorden des d’Educació.

Tal com va publicar aquest periòdic, els centres educatius són —al costat de residències, hospitals i altres sectors delicats— els que no han experimentat canvis després del 9 d’Octubre i potser seran els últims a recuperar la normalitat definitiva.

Si ahir el conseller apuntava a Sanitat i Salut Pública a l’hora de prendre la decisió d’alçar la mascareta en els espais educatius —fonts de la Conselleria també assenyalaven en aquesta direcció dies abans—, des del departament que dirigeix Ana Barceló indicaven que el Consell respecta els protocols estatals. De fet, dimecres, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va reiterar que, “almenys durant un temps, les mascaretes seguiran entre nosaltres” i va recordar que, malgrat les bones dades, “hi ha una llei que en regula l’ús i, mentre aquesta existisca, haurem de continuar complint-la”.

Primeres decisions

No obstant això, altres comunitats autònomes sí que han fet passos en els últims dies per a alleugerir l’ús de les mascaretes. Al País Basc, per exemple, els majors de 12 anys —ja vacunats— deixaran de portar la mascareta durant l’hora d’esplai i en classe d’Educació Física (sempre que respecten 1,5 metres de distància), però no a les aules, perquè de moment les i els escolars més xicotets no entren en els plans de vacunació.

Catalunya és una altra de les comunitats que ha plantejat relaxar mesures a les escoles. Sense concretar molt més, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquesta setmana que, quan s’alce l’ús de les mascaretes, l’escola serà el primer lloc en què es deixaran de portar.

Més enllà han anat països com França, on en 79 dels 101 departaments ja no és necessari portar la mascareta també a les aules, a més dels esplais.

En la seua intervenció a les Corts, el conseller va explicar que aquest curs s’invertiran 39,4 milions a afrontar la pandèmia: 6,2 milions per a la desinfecció i neteja dels centres de la seua competència en manteniment (Secundària, Batxillerat i FP); 6,2 milions per a comprar més de 15 milions de mascaretes per al personal d’Educació; i fins a 27 milions per a les despeses de funcionament dels centres i el manteniment del personal extra de menjador per la pandèmia, com ja va ocórrer el curs passat.