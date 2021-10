El Jutjat Contenciós núm. 1 de Castelló ha admés, aquest divendres al matí, les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la Fundació d’Advocats Cristians sobre el repartiment de llibres amb perspectiva i temàtica LGTBI que ha repartit l’Ajuntament de Castelló de la Plana en onze instituts de la ciutat i al centre de Pi Gros. Es tracta d’uns lots de 32 llibres sobre aquesta temàtica.

La presidenta de l’organització de juristes, Polonia Castellanos, ha celebrat la decisió i ha insistit que “els pares hem de vigilar que, des de les institucions, no imposen una ideologia als nostres fills”. Denuncia, a més, que “l’Ajuntament de Castelló de la Plana mostra reiteradament el seu radicalisme contra la religió. Ja ho vam veure quan van posar Jesús crucificat en un joc de Tetris per Setmana Santa o amb la seua ofensiva constant contra la creu del Ribalta”.

Per a estudiants d’entre 12 i 17 anys

La Regidoria de Cultura, encapçalada per la regidora Verònica Ruiz, ha lliurat aquesta mateixa setmana les publicacions en una iniciativa centrada especialment en l’estudiantat d’entre 12 i 17 anys i que pretén fomentar la convivència en igualtat, la tolerància i el respecte a la diversitat.

Ruiz ha destacat que “els títols els hem triats amb un criteri tècnic adaptat a les edats de l’estudiantat i amb l’objectiu doble de donar visibilitat, entre l’estudiantat, a les diverses realitats de gènere i promoure la igualtat i la diversitat sexual com a part de l’educació en Secundària, FP i Batxillerat”.

Entre els llibres objecte de la retirada hi ha títols com El fin del armario, Un año sin nombre, Transeducar. Arte, docencia y derechos, Yo soy así y eso no es un problema, La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, A la conquista del cuerpo equivocado o Cómo superar un bollodrama, entre altres, i de diferents gèneres (narrativa, assaig, ficció, novel·la gràfica o poesia).

Concretament, els lots de llibres LGTBI s’han distribuït en els IES Bovalar, Caminàs, Francesc Ribalta, Juan Bautista Porcar, La Plana, Matilde Salvador, Miquel Peris i Segarra, Penyagolosa, Politècnic, Sos Baynat, i Vicent Castell Doménech, a més del Centre de Pi Gros i la biblioteca municipal.