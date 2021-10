Gest de la direcció del PSOE amb el líder dels socialistes valencians. El secretari general del PSPV i cap del Consell, Ximo Puig, serà el president del 40é congrés del PSOE, que comença aquesta vesprada a Fira València amb la participació aproximada de 3.500 persones en les dues primeres jornades. Així ho ha anunciat el partit aquest matí durant una visita a les instal·lacions. En l’acte ha participat Puig juntament amb la número dos de la formació, Adriana Lastra, i el secretari d’Organització, Santos Cerdán.

L’elecció de Puig per a aquest lloc d’honor és un reconeixement més del líder dels socialistes valencians i una altra mostra de la recomposició de relacions amb el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez.

El president de l’anterior congrés, celebrat en 2017 a Madrid, va ser el líder dels socialistes de Castella i Lleó, Luis Tudanca, un polític molt pròxim a Sánchez en tota la seua trajectòria. El context de llavors era molt diferent, amb un partit que no governava i que eixia d’una batalla intensa pel poder entre Sánchez i Susana Díaz. La presidència del congrés té especial rellevància en un ambient d’aquest tipus. L’actual és diferent: es tracta d’un congrés d’unitat amb el president del Govern com a líder sense oposició visible.

“Aquest és el congrés de la recuperació”, ha assegurat en la seua intervenció per a presentar el conclave Ximo Puig, que ha agraït que s’haja triat València per a aquest esdeveniment “tan decisiu no només per al PSOE, també per als ciutadans”. En aquest sentit, ha advocat per “continuar transformant aquest país” i ha indicat que després del congrés continuarà “consolidant-se la socialdemocràcia”.

En la mateixa línia, la sotssecretària general del PSOE, Adriana Lastra, ha assenyalat que el quaranté congrés del partit del puny i la rosa “marca el futur del PSOE i també del país”, perquè, segons ha valorat, “cada dret i cada llibertat que s’han conquistat han partit del debat dels companys socialistes”.

Durant la trobada, que durarà tot el cap de setmana, s’establirà el full de ruta de la formació en assumptes clau com el model d’estat, el finançament autonòmic o el feminisme (amb moltes esmenes sobre prostitució) i es triarà una executiva nova. En aquesta, Lastra ha assegurat que hi haurà una “important presència femenina”, que serà “molt municipalista” i no ha descartat la inclusió de ministres en aquesta executiva.