Fira València va acollir ahir la primera edició del Smart Mobility Valencia, un esdeveniment organitzat per Mobility Innovation Valencia i pensat per a situar la indústria de l’automòbil i tota la seua xarxa auxiliar de la Comunitat Valenciana com un referent del nou model de mobilitat cap al qual s’encamina el planeta.

Mónica Alegre, presidenta d’Avia i d’Industrias Alegre, va obrir la trobada exposant la necessitat que té el sector de l’automòbil valencià de pujar a aquest tren en marxa. “El futur de la Comunitat Valenciana serà la mobilitat intel·ligent i sostenible o no tindrem futur. I es tracta d’un futur de col·laboració i de cooperació”, va dir.

La presidenta del clúster d’automoció valencià, que aspira a convertir el Smart Mobility Valencia en un “eix europeu de mobilitat” que exhibisca “el potencial que tenim”, va estar acompanyada del conseller d’Economia, Rafael Climent, i del director general de Fira València, Enrique Soto. L’esdeveniment va reunir prop de 50 empreses i més de 20 ponents que van exposar les seues capacitats tecnològiques durant tota la jornada.

En la mateixa línia que Alegre, Climent va defensar que es tracta d’un esdeveniment “pensat per a posar el focus en la mobilitat integradora, intel·ligent i sostenible, amb especial atenció a les empreses, els emprenedors i els agents d’innovació de l’ecosistema de la Comunitat Valenciana”.