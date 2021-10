Levante-EMV i À Punt Mèdia celebren un nou Fòrum d’Economia Comarcal, en col·laboració amb el Consorci València Interior, per a analitzar la gestió sostenible dels residus locals dels quals es fa càrrec aquest organisme, que atén set comarques de l’interior de València. La jornada es titula “La implantació dels ODS mitjançant els plans locals de residus”, una estratègia que cada municipi ha de redactar i el compliment de la qual ha de garantir el CVI.

A fi de conéixer com es gestionen les deixalles de 250.000 persones, el fòrum comptarà amb convidats que treballen sobre el terreny i que posaran sobre la taula els reptes als quals s’enfronten. La trobada se celebrarà a l’aula ambiental de la planta de tractament de Llíria, i les seues conclusions seran difoses el dijous 21 en les edicions impresa i digital de Levante-EMV i en els informatius d’À Punt.

El president del Consorci València Interior i alcalde de Riba-roja, Robert Raga, participarà en la jornada al costat de la responsable del projecte de compostatge domèstic del CVI, María Jesús Cabo, que explicarà les campanyes d’educació que desenvolupa el CVI perquè els residus es queden a casa i no arriben al contenidor i, per tant, a la planta.

Amb ells, l’alcaldessa d’Andilla i presidenta de la Mancomunitat la Serranía, Consuelo Alfonso, explicarà com són els plans locals de residus en un municipi xicotet i rural, rodejat de muntanyes. A més, hi participarà l’enginyera de l’Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible (Imedes) Eva Checa, que aportarà la visió més tècnica sobre l’elaboració d’aquests plans locals i exposarà les diferències que es presenten entre un municipi gran i un de xicotet, a més dels tipus de planejaments que existeixen i els tipus de recollida que s’ofereixen en cada poble.

Isidora Pérez, presidenta de l’Associació Utiel Gastronòmica, exposarà com des d’aquesta entitat es desenvolupa la campanya “El meu compte ambiental” del CVI, per la qual els usuaris, per cada objecte reciclat, obtenen punts i descomptes sobre la seua factura anual. Només a Utiel se’n beneficien 1.200 residents.

Finalment, la gerent del Club d’Empreses Responsables, Isabel Castillo, abordarà el compromís empresarial en la correcta gestió de residus i en el compliment dels ODS.

El CVI ofereix els seus serveis al Camp de Túria, la Serrania, la Foia de Bunyol, la Plana d’Utiel-Requena i el Racó d’Ademús i acompanya els ajuntaments en la consecució dels objectius que marca la nova Llei de residus quant al reciclatge de materials, l’abocament de deixalles i la recollida separada, entre altres aspectes, sempre segons de quin tipus de municipi es tracte. Res té a veure la gestió dels residus en un municipi de més de 20.000 habitants com Llíria o Riba-roja de Túria amb un de menys de 5.000, com Ademuz.