El preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat majorista baixarà aquest dimarts un 8,93 %, fins als 207,14 euros el megawatt hora (MW/h), el nivell més baix dels últims sis dies, encara que tornarà a marcar un rècord històric per a un dimarts.

Es tracta del sisé dia consecutiu en què el preu se situa per damunt de la cota dels 200 euros, un nivell que es va sobrepassar per primera vegada en la història el passat 5 d’octubre. Va ser a finals d’agost quan es van superar els 100 euros i, només en mes i mig, ha més que duplicat el seu valor.

Respecte a fa una setmana, quan el preu de l’electricitat en el mercat majorista espanyol estava en 184,29 euros/MWh, la pujada és del 12,4 %. Si es compara amb fa un any (35,71 euros/MWh), el preu de l’electricitat es multiplica quasi per sis (480 %).

El preu més alt aquest dimarts es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan registrarà 256,33 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà entre les 15.00 hores i les 16.00 hores, quan cotitzarà a 171,60 euros/MWh.

Després del descens registrat dissabte i diumenge per la menor demanda, el preu de l’electricitat va reprendre dilluns la senda alcista després de registrar divendres el segon registre més alt de la història. No obstant això, ja fa més d’una setmana que no es registra un nou rècord absolut capaç de polvoritzar els 288,53 euros que es van arribar a marcar el passat 7 d’octubre.