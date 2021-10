El Consell estudia la possibilitat d’alçar l’obligació de l’ús de la mascareta en els entorns educatius, sobretot en els espais a l’aire lliure. Aquest matí, el president de la Generalitat ha assegurat que el Consell treballa a adaptar el protocol de mesures de seguretat en els centres educatius perquè d’ací a poc els escolars puguen eixir a l’esplai sense necessitat d’usar la mascareta. Puig era interpel·lat sobre aquest tema després que, aquest cap de setmana, el conseller d’Educació, Vicent Marzà, avançara que era qüestió de dies el canvi de protocol. “S’avançarà, però sempre garantint la seguretat”, ha dit Puig sobre aquest tema.

A més, fonts d’Educació han assenyalat que “amb el nou context, els tècnics de Sanitat han vist amb bons ulls la possibilitat d’adaptar alguns aspectes del protocol en els centres, entre els quals hi ha la possibilitat que l’ús de mascaretes en els espais oberts dels centres no siga obligatòria”. Tenint en compte les dades d’evolució de la pandèmia en el territori valencià, es treballa en la flexibilització de les mesures i “els detalls estaran explicitats quan estiga actualitzat aquest protocol durant aquesta setmana”, avancen les mateixes fonts, si bé la setmana passada ni Educació ni Sanitat afirmaven estar estudiant aquesta mesura.

Així, possiblement, la mascareta deixarà de ser obligatòria a l’aire lliure i quan l’alumnat que la porta ―tots a partir de 1r de Primària― guarde la distància interpersonal, més que a les aules. Així, podria deixar d’usar-se durant l’hora de l’esplai i en les classes d’Educació Física, per exemple.

Com va publicar aquest periòdic, amb la millora de l’evolució de la pandèmia i la cada vegada més estesa desescalada, altres comunitats com País Basc ja havien anunciat que ja no portarà la mascareta l’alumnat a partir de Secundària ―que està vacunat per ser major de 12 anys―, en les classes d’Educació Física. A Catalunya, per la seua banda, el Govern va deixar caure que la desaparició de la mascareta a les aules està més prop del que podria semblar, si bé no van detallar noves mesures.

A la Comunitat Valenciana, de moment, les noves mesures que es van aplicar el Nou d’Octubre no han modificat ni relaxat els protocols educatius, un dels més restrictius. Cal recordar que l’ús de la mascareta en col·legis i instituts és obligatori des de l’inici del curs passat, a partir dels 6 anys; per al professorat és una obligació que des d’aleshores no ha variat.