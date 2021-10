La vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, ha subratllat que obrirà un procés de conversa “amb la societat espanyola” al qual no “posa límits” en l’objectiu de conformar un projecte de majoria social, i ha deixat clar que en aquest objectiu els partits han de ser “secundaris”.

Així ho ha traslladat als mitjans de comunicació després de participar en unes jornades sobre la Llei d’habitatge al Congrés, organitzades per Unides Podem, i qüestionada per les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, que s’ha mostrat partidari d’un “procés d’unió” a l’esquerra del PSOE. La també titular de Treball ha emfatitzat que obrirà una “conversa amb la societat espanyola” i ha subratllat que el seu interés és que aquesta siga la “protagonista”, que és el que “fa falta”.

“En la conversa amb la societat espanyola han de ser protagonistes els professionals, la gent d’aquest país, els treballadors i els moviments socials. No els polítics, que som purs instruments, i ací insistisc que no tenim límits. Això és la majoria social del país”, ha desgranat Díaz a la premsa.

D’aquesta manera, ha exhortat a separar els actes als quals acudeix, com el d’aquest matí sobre un dret fonamental com l’accés a l’habitatge, amb aquest procés de conformació de projecte de país que impulsa.

També ha confirmat que acudirà a l’esdeveniment que prepara a València el partit de la dirigent de Compromís i líder d’Iniciativa, Mónica Oltra, al costat d’altres líders de l’espai progressista com l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la líder de Més Madrid, Mónica García. Una cita a la qual anirà “amb molt d’entusiasme”, però ha reiterat que aquest acte no s’ha de confondre amb el procés que obrirà amb la societat civil.

Suport a Belarra

Durant la seua intervenció en aquestes jornades sobre habitatge que ha celebrat l’espai confederal, Díaz ha transmés que se sentia “especialment còmoda” compartint taula amb la titular de Drets Socials, Ione Belarra, la regidora de la ciutat comtal i dirigents de la formació morada com Alejandra Jacinto. “Dones que m’han ensenyat moltes coses, com defensar la dignitat i no equivocar-se mai de bàndol”, ha proclamat la vicepresidenta i líder d’Unides Podem en el Govern de coalició.

De la secretària general de Podem ha destacat que està “entregada” des de fa un any a aconseguir que la Llei d’habitatge tire avant, un objectiu en el qual s’ha deixat “la pell”, i forjar amb el PSOE el “millor acord possible”. “Gràcies, Ione”, ha emfatitzat. Mentrestant, ha recorregut a una frase del crític literari i assagista Jordi Amat sobre Colau, en enaltir que “despulla la injustícia” amb la seua acció política. “No es pot dir res més bonic d’algú (...) Amb aquesta imatge simbòlica continuem despullant les injustícies i barallant per canviar la vida de la gent”, ha conclòs.