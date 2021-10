Després d’un cap de setmana amb les converses congelades —a causa, sobretot, de la celebració del 40é Congrés Federal del PSOE—, socialistes i populars reprenen els contactes al llarg d’aquest dimarts i de demà dimecres, després dels quals esperen tancar ja els noms de la renovació institucional. L’acord continuarà afectant només el primer paquet: els quatre magistrats del Tribunal Constitucional, els consellers del Tribunal de Comptes al complet, el defensor del poble i l’Agència de Protecció de Dades. Tant en Moncloa com a Génova asseguren que el Consell General del Poder Judicial no és present en aquestes converses, i, encara que insisteixen en l’ànim de desbloqueig, les postures segueixen molt allunyades.

Fonts de Moncloa i Génova asseguren a El Periódico de España que, segons les previsions, hi haurà més reunions entre hui dimarts a la vesprada i demà (quan es compleix una setmana de la primera reunió entre els dos interlocutors: el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i el secretari general del PP, Teodoro García Egea). La idea és que la setmana que ve o la següent se celebre un ple en el qual es votaran els noms de les vacants en les institucions i, per tant, els terminis són ajustats. En el Govern esperen que entre hui i demà s’arribe a un acord.

Per la seua banda, en el PP també confien que el resultat arribe prompte i reconeixen que la negociació va començar molt madura gràcies als avanços del febrer passat, quan van estar a punt d’arribar a un acord (al final només va tirar avant RTVE). Entre els noms del Constitucional, els populars insisteixen que han de ser persones de reconegut prestigi, que no ocupen càrrecs polítics ni els hagen ocupats al més alt nivell.

Pablo Casado ha fet de la independència judicial una de les seues principals banderes des que va arribar a la presidència del PP, fins al punt de desvincular-se de les decisions dels seus predecessors i assegurar que el seu lideratge apostarà per avançar sense retorn en aquesta independència. De fet, el principal escull per a negociar la renovació del CGPJ passa per l’exigència que continua mantenint el PP de canviar la llei quant al sistema d’elecció dels jutges. La idea és que dotze dels vint vocals del Consell siguen triats directament pels magistrats. Per això, els populars van proposar esqueixar de la negociació general l’òrgan de govern dels jutges i avançar en les altres institucions. Així ho estan fent, deixant al marge el Consell. Les dues parts asseguren que “no han parlat del CGPJ” i que no ho faran en aquest primer paquet.

Com va publicar aquest periòdic, Casado insisteix en la seua exigència i no es conformarà amb un compromís verbal del Govern. De fet, pretén que hi haja una votació al Congrés (“que quede escrit en el Diari de Sessions”, va dir en una entrevista en Onda Cero aquest dilluns), que, necessàriament, implica l’inici de la tramitació parlamentària.

Dit d’una manera més clara: els populars rebutgen el simple estudi d’altres fórmules d’elecció o la creació d’una subcomissió a les Corts Generals dedicada a aquesta tasca, com van suggerir en l’executiu. El que demanen és el registre de la proposta formal i que el procediment es pose en marxa. A partir d’ací, de manera paral·lela, es podria anar negociant la renovació.

El Govern, almenys fins ara, ha negat la possibilitat de reformar la llei com demana el PP i continua defensant el model actual per a triar els vocals del Consell. De fet, Pedro Sánchez ha recalcat recentment que el PP ja va portar la seua proposta dues vegades al Congrés i no va aconseguir els suports parlamentaris suficients. Moncloa utilitza aquest argument de manera aclaparadora, conscient que el partit de Casado no trobarà els suports suficients sense el grup socialista. En el PP, però, no estan disposats a cedir i creuen que han de forçar aquest canvi en l’elecció per a complir amb els estàndards europeus i les recomanacions insistents de la Comissió.