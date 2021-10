Totes les franges d’edat han acusat aquest augment de casos positius que les dades han reflectit en els últims dies, però, si s’observa per grups d’edat, l’impacte és desigual. Mentre que entre els més joves, la incidència acumulada de casos de coronavirus per 100.000 habitants a 14 dies a penes ha variat, entre els majors de 60 anys, les incidències han tornat a remuntar de manera significativa.

Així, i comparant la incidència del coronavirus per grups d’edat des de dimecres passat fins ahir dilluns, on més s’ha notat aquest augment de casos és en la franja de les persones de 60 a 69 anys, que passa de tindre una incidència de 29,79 casos dimecres passat a 38,74 ahir dilluns. Per darrere, les franges d’edat que més risc tenen si els arriba la infecció: els majors de 80 anys i el grup dels 70 a 79 anys.

En el primer, la incidència ha augmentat huit punts, des dels 27,84 fins als 36,14 d’ahir, mentre que entre els valencians de 70 anys, n’ha pujat set: de 26,72 fins a 33,12. En la franja dels cinquanta anys, la pujada és de sis punts totals.

Incidència covid entre els més joves

Per contra, on menys s’ha notat aquest repunt de positius ha sigut entre els menors d’11 anys i entre els adolescents, de 12 a 19 anys. Entre els més menuts, la xifra continuava baixant fins divendres passat i només ahir va registrar un augment de menys d’un punt. Encara així, continuen sent el grup d’edat amb la incidència del virus més alta, 43 casos per 100.000 habitants, ja que va ser també l’últim grup en el qual va començar a baixar la incidència de la cinquena onada. Entre els adolescents, el repunt és també d’un punt.

En la franja mitjana, els grups de 20, 30 i 40 anys registren un augment de la incidència d’entre 4 i 5 punts.