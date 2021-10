La comèdia Tailor, de la realitzadora grecogermànica Sonia Liza Kenterman, i The translator, de Rana Kazkaz i Anas Khalaf, van ser les estrenes d’ahir en la Secció Oficial de la Mostra de València, que continuarà hui amb la projecció de So she doesn’t live i Streams.

“Taylor és una història esperançadora i optimista que parla sobre el canvi i la capacitat d’avançar fins i tot en circumstàncies extremes”, explicava ahir Kenterman sobre aquest subtil retrat de la devastació econòmica i les estretors en les quals viu la gent del carrer en la Grècia actual. D’altra banda, The translator és un vibrant thriller polític entorn de la figura d’un traductor crític amb el règim d’al-Assad obligat a exiliar-se de Síria. “Estem intentant reparar la culpa per haver deixat la família arrere que sentim i que compartim amb el protagonista”, va assenyalar Anas Khalaf durant la roda de premsa de presentació en la Mostra de València.

Al llarg del cap de setmana passat, la Mostra va presentar quatre pel·lícules més de la seua Secció Oficial. Diumenge es va projectar Heavens above, una producció amb participació de les sis repúbliques de l’antiga Iugoslàvia i que retrata l’evolució de la societat balcànica des de l’època postcomunista fins a un futur pròxim dominat pel cristianisme.

També es va poder veure Playlist, el film amb el qual debuta en el cinema la historietista Nine Antico, mentre que el director lusità Rodrigo Areias va presentar dissabte la seua magnètica Vencidos da vida, una reflexió sobre les derrotes. A més, en The staffrom, la directora croata Sonia Tarokic presenta l’estudi d’una institució escolar que, al seu torn, s’erigeix com a metàfora del funcionament d’un país.