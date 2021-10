El preu mitjà diari de l’electricitat en el mercat majorista pujarà aquest dijous un 3,24 %, fins als 207,92 euros el megawatt hora (MW/h), en el huité dia consecutiu per damunt de la cota dels 200 euros.

Malgrat aquesta lleugera pujada i estar encara en nivells molt alts, el preu de la llum ha aconseguit estabilitzar-se aquesta setmana, la primera en mesos en la qual no s’encadena un rècord darrere d’un altre, segons les dades consultades per Europa Press.

En concret, el preu d’aquest dijous es veurà superat per huit rècords històrics registrats en les dues últimes setmanes. El més alt, de 288,53 euros/MWh, es va registrar el 7 d’octubre, fa ja 13 dies.

Respecte a fa una setmana, quan el preu de l’electricitat en el mercat majorista espanyol estava en 215,63 euros/MWh, la caiguda és del 3,6 %. No obstant això, si es compara amb fa un any (36,58 euros/MWh), el preu de l’electricitat s’ha multiplicat quasi per sis (468,40 %).

El preu més alt aquest dijous es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, quan costarà 250 euros/MWh, mentre que el més baix es registrarà en el tram horari entre les 15.00 hores i les 16.00 hores, quan cotitzarà a 180,59 euros/MWh.