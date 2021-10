La Interprofessional Citrícola Espanyola, Intercitrus, considera, en vista dels reiterats problemes ocasionats per la detecció en ports europeus de taca negra en partides de cítrics sud-africanes, que els seus productors/exportadors no estan complint la legislació comunitària i estan combatent aquest fong sense recórrer als fungicides d’eficàcia provada en camp. Ho farien així per una mera qüestió de no incórrer en més costos, encara que això signifique exportar a la UE fruita infectada.

La denúncia pública, reiterada anteriorment en els fòrums pertinents, es produeix just en la jornada prèvia a la reunió que començarà a celebrar hui el Comité Permanent Fitosanitari de la UE (SCoPAFF), que es preveu que es prolongarà fins divendres. En l’ordre del dia hi ha el debat sobre les mesures per a previndre l’arribada, en importacions de tercers països, de dues plagues foranes considerades “prioritàries” per la legislació comunitària, pel seu gran impacte mediambiental i econòmic. Davant d’aquesta decisiva reunió, Intercitrus reclama que s’impose el tancament automàtic de les importacions si se superen les cinc intercepcions anuals de taca negra i imposar el cold treatment en trànsit per a previndre la T. leucotreta.