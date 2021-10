Pilar J., la mare del presumpte assassí de Marta Calvo, ha acudit a les 9.30 hores als jutjats de Palma, però s’ha acollit al seu dret de no declarar.

L’acusació particular que exerceixen Pilar Jové i Vicente Escribano, en nom de la mare de Marta Calvo, ha valorat la negativa de la mare i ha dit que “la llei l’empara en el seu dret a no declarar contra el seu fill, però el seu silenci davant de les preguntes potser és perquè disposa d’alguna informació en contra dels interessos del seu fill”.

En el mateix sentit s’ha pronunciat el lletrat Juan Carlos Navarro, que exerceix l’acusació particular en nom de les altres dues víctimes mortals i de set de les huit supervivents.

Així, doncs, Navarro, ha afirmat que “si estiguera convençuda que el seu fill és innocent, lluitaria amb dents i ungles per demostrar-ho i, sens dubte, no guardaria silenci com ha fet hui. Qui calla atorga”, en referència al fet que, si no tinguera informació rellevant contra el seu fill, no hauria tingut cap impediment a respondre a les preguntes de les acusacions.

La mare del presumpte assassí de Marta Calvo ha eixit del jutjat penal siti al carrer Via Alemanya de Palma aproximadament a les 11.00 hores de hui i s’ha negat a respondre a les preguntes d’aquest diari. Pilar J. ha traspassat la porta del jutjat amb el telèfon, simulant atendre una telefonada, per a evitar els periodistes mentre es dirigia a un taxi.