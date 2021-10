Demà arribarà de ple la tardor. Així es pot resumir el canvi brusc que l’oratge ens té preparat per a les pròximes hores, segons la previsió elaborada per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que anuncia tempestes, pluges localment fortes i una important baixada de temperatures en tota la província, però especialment en el litoral sud, on demà divendres es podrien recollir més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot arribar a més de 40 l/m² en només una hora.

De moment, l’Aemet ja ha activat l’alerta taronja per pluges molt fortes en la costa sud de València, així com a la comarca de la Marina, on també s’esperen fortíssimes precipitacions en les quals es poden acumular més de 40 litres per metre quadrat en una hora i més de 80 en tot just dotze hores. La situació d’emergència s’activarà aquesta pròxima mitjanit i es prolongarà fins a la mitjanit de divendres a dissabte, encara que el pitjor s’espera fins a les huit de la vesprada de divendres. Durant aquest període de temps, les tempestes també hi podrien fer acte de presència; de fet, s’espera que caiga un bon nombre de llamps en el litoral sud de València.

Rayos estimados (rayos/km2). Integración en 24 horas. Previsión para mañana 22 de octubre de 2021. pic.twitter.com/9OHm6qz0Vv — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 21 de octubre de 2021

Però el canvi d’oratge que s’acosta no només portarà pluges molt fortes i tempestes, sinó que també implicarà una important baixada de temperatures que farà caure els termòmetres i deixarà màximes que a penes superaran els 20 graus. El motiu és l’entrada d’aire fred en capes mitjanes i altes de l’atmosfera que provocarà un important i generalitzat descens del termòmetre, segons expliquen fonts de l’Aemet.

La previsió de l’oratge, demà, a València

La previsió de l’oratge per a demà divendres 22 d’octubre a València anuncia cels “nuvolosos o coberts amb precipitacions” en la meitat sud de la província, encara que els núvols començaran a créixer ja aquesta pròxima vesprada. Les pluges seran “ocasionalment fortes o molt fortes” i podrien arribar “acompanyades de tempestes en el litoral, on podrien ser localment persistents”, tal com detalla el pronòstic meteorològic de l’Aemet. En la meitat nord de la província, els ruixats “seran més dispersos” i aniran “remetent a la vesprada”, quan el cel tendirà ja a “poc nuvolós”.

Les temperatures experimentaran un “descens generalitzat” que serà “notable en la meitat sud” de València. El vent bufarà del “nord-est” amb caràcter moderat en el litoral.

A la ciutat de València, els núvols ja començaran a créixer a partir d’última hora de la vesprada de hui i fins i tot ja podria començar a ploure. No en va, hi haurà fins a un 45 % de possibilitats que es registren precipitacions a la capital del Túria, encara que la pluja amenaçarà molt més demà divendres. Serà aleshores quan l’oratge canvie definitivament i hi haja probabilitats de pluja de fins a un 70 %, segons la previsió de l’Aemet. L’Agència Estatal de Meteorologia estima, però, que plourà sobretot en les primeres hores de demà divendres.

Malgrat que durant gran part de la jornada s’esperen lleugeres pluges a la ciutat de València, sí que persistirà l’amenaça que també es registren tempestes; de fet, durant quasi tot el dia, hi haurà fins a un 65 % de probabilitats que les precipitacions arriben acompanyades d’aparell elèctric. Pel que fa a les temperatures, el termòmetre a València ciutat oscil·larà entre els 22 graus de màxima i els 15 de mínima.