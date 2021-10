Els centres de salut de la Comunitat Valenciana començaran a vacunar contra la grip a partir del dilluns 25 d’octubre, però només als majors de 70 anys. Així ho ha decidit la Conselleria de Sanitat, que ja ha comunicat als responsables d’Atenció Primària com s’organitzarà aquesta atípica campanya de vacunació. D’aquesta manera, uns 700.000 valencians majors de 70 anys començaran a ser citats la setmana que ve per a rebre, en una mateixa cita, la vacuna contra la grip i la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19, seguint l’acord del Consell Interterritorial. La Conselleria aprofitarà el sistema de citació desenvolupat per a la vacuna del coronavirus per a agilitar les cites en aquesta primera fase de la campanya antigripal.

Tercera dosi i vacuna de la grip

Les dues punxades es posaran en el mateix moment, encara que, seguint les recomanacions dels experts, en llocs anatòmics diferents. Així, doncs, es podria punxar cada una de les vacunes en un braç, per exemple.

La resta de la població a vacunar contra la grip haurà d’esperar fins a mitjan novembre per a fer-ho, segons les instruccions de l’Administració a les quals ha tingut accés aquest diari. Com ja es va plantejar l’any passat, l’objectiu és elevar les cobertures vacunals de la grip en majors de 65 anys, embarassades, persones de risc i personal sanitari.