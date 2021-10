Iberdrola renovarà els contractes de la llum dels clients industrials que ho sol·liciten per a evitar que tinguen un problema de sobrecostos, però sempre que el Govern retire la taxa que minora els beneficis en el mercat majorista elèctric a les tecnologies no emissores, entre les quals n’hi ha algunes renovables. D’aquesta manera, l’elèctrica estén a tot l’àmbit nacional els acords de divendres passat amb el sector secundari valencià, després d’una reunió amb la patronal CEV, com va informar aquest diari.

La companyia va oficialitzar així, ahir, el seu compromís de no variar els preus de l’electricitat a la indústria a la qual subministra per a no afectar la competitivitat espanyola, però “sempre que no es perjudique la producció elèctrica amb tributs lesius”, va aclarir en referència a la norma aprovada per Moncloa. Així, va demanar a l’executiu la retirada del reial decret llei i de la llei que retallen la retribució que aquestes tecnologies obtenen en el mercat per l’alt preu del gas i el CO₂.

Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, va assegurar que el seu compromís “és continuar fent costat a la indústria espanyola”, a la qual Iberdrola assegura que li ha estalviat 2.000 milions d’euros des de l’inici de l’escalada.