Deu dels cinquanta ases introduïts al desert de les Palmes fa a penes dos mesos, com a mesura de prevenció contra el foc, han mort. La notícia es va confirmar ahir, després de la informació del passat dilluns sobre el fiasco de la brigada antiincendis, una iniciativa impulsada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

El Grup per a l’Estudi i la Conservació dels Espais Naturals (GECEN) va fer un pas més ahir i va denunciar la mort de diversos exemplars, almenys un 20 % dels animals que van ser reintroduïts al programa a principis del mes d’agost.

El responsable del col·lectiu ecologista, Francisco González, exigeix explicacions al departament que dirigeix Mireia Mollà i retrau l’“opacitat” i la “falta de transparència” de la Generalitat en aquest assumpte. “Aquesta classe d’accions de control i gestió de muntanyes es fa molt a Europa, com ja es feia amb bovins a la zona del Prat-Torreblanca”, manifestava ahir.

Aspecte esquelètic

“La idea és bona, però, després del que ha passat al desert, volem saber si hi ha hagut alguna negligència, quines han sigut les conseqüències de la no adaptació, què ha portat al fet que alguns ases tingueren un aspecte esquelètic o què ha ocorregut perquè alguns hagen mort. Caldria saber si algú ha fet alguna cosa o hi ha hagut algun boicot”, assenyalava González.

D’altra banda, des de la conselleria responsable de la proposta, que va començar de manera ambiciosa a l’agost i ha finalitzat tan sols dos mesos després, a principis d’octubre, després de l’advertiment de desnutrició i mal estat dels exemplars en zones com l’ermita de les Santes de Cabanes, dimarts es va obrir un expedient informatiu per a aclarir els fets i tindre una “visió clara” d’aquests.

Fonts de l’administració autonòmica afirmen que l’experiència ha sigut “molt curta” i detallen que “el grup d’ases pasturava en una finca privada dins del parc natural, amb l’autorització de la direcció, per a netejar arbustos i herbes i evitar així possibles incendis”.

Caigudes i atacs de senglars

Respecte a les defuncions d’animals, la Conselleria no va voler entrar a fer cap valoració ni a confirmar els fets, a l’espera dels resultats de la investigació en curs. Sobre aquestes morts, experts en treballs ambientals apunten que aquests ases domèstics s’estressen amb facilitat i expliquen que alguns dels que hi havia al desert podrien haver-se espenyat per desnivells i, fins i tot, haver patit atacs de senglars, circumstàncies que haurà de concretar l’informe. Amb tot, la prova pilot ha tingut un final tràgic amb 10 baixes del ramat que hi va aportar un ramader del Grau de Castelló.