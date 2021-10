El front que creua la Comunitat Valenciana i que ja ha començat a deixar precipitacions importants en bona part de València i Alacant, ha descarregat amb intensitat en alguns punts del litoral valencià, on s’han arribat a registrar pluges torrencials en alguns moments puntuals.

Fins a les 9.00 hores d’aquest matí, els municipis valencians on més havia plogut eren algunes localitats de la costa de València i Alacant, com Cullera, on s’havien recollit més de 71 litres per metre quadrat, o Xàbia, on havien caigut més de 49 l/m².

Municipis on més ha plogut hui

De manera més detallada, i segons dades oferides per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i l’Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), els municipis valencians on més ha plogut hui són els següents: