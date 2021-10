Res de dosi única. Els vacunats amb Janssen hauran de tornar a rebre una altra dosi de la vacuna contra el coronavirus, aquesta vegada de Pfizer o Moderna. Aquesta és la conclusió de la Ponència de Vacunes, integrada per experts, que es proposarà a la Comissió de Salut Pública. En total, els experts creuen que cal inocular una dosi de reforç de Pfizer o Moderna als quasi dos milions de persones que van rebre la vacuna de dosi única de Janssen.

Segons han informat fonts pròximes a la Ponència, aquesta dosi de reforç és una possibilitat que els experts en vacunes preveien des de fa temps, ja que el mateix laboratori, en el moment que va aplicar la seua vacuna de dosi única, va posar en marxa un assaig clínic per a la segona dosi, per la millora que aquesta suposa en l’eficàcia.

Una vegada traslladada a la Comissió de Salut Pública, la proposta haurà de ser aprovada en el Consell Interterritorial del Sistema de Salut Pública (CISNS), integrat pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes.

D’aquesta manera, els 1,9 milions de persones a les quals se li ha administrat una vacuna de Janssen rebran una segona dosi de reforç amb les vacunes de Pfizer i Moderna, totes dues d’ARN missatger.

Recentment, el Consell Interterritorial de Salut va aprovar una dosi de record amb Pfizer i Moderna per a les persones majors de 70 anys i els col·lectius de risc alt per baixa immunitat, així com aquelles persones que reben un tractament amb fàrmacs immunodepressors.

També s’han administrat dosis de reforç a persones institucionalitzades en centres de majors.